Televizija Pink i najgledaniji rijaliti program na Balkanu 'Zadruga' još jednom su oborili sve rekorde gledanosti (FOTO+VIDEO)

Milionski auditorijum širom Srbije, Balkana i dijaspore sinoć je bio uz televiziju Pink i ulazak Ane Ćurčić, bivše supruge Zvezdana Slavnića, u „Zadrugu 6“ – neverovatnih 1.100.000 gledalaca u Srbiji pratilo je vanredno ubacivanje i suočavanje Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića.

Televizija Pink je tokom vanrednog ubacivanja u najgledaniji rijaliti u regionu bila gledanija nego sve ostale televizije zajedno, i to u svim kategorijama gledalaca.

Ulazak Ane Ćurčić u „Zadrugu 6“ pratilo je 33 odsto gledalaca u Srbiji, što je više nego zbir televizijskog auditorijuma koji je pratio Javni servis Srbije i sve preostale komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom. Vanredno ubacivanje pratilo je 40 odsto ženskog auditorijuma, što znači da je skoro svaka druga žena u Srbiji bila uz „Zadrugu 6“.

Vanredni ulazak Ane Ćurčić pratilo je 28 odsto gledalaca starosti od 18 do 49 godina, 34 odsto ženskog auditorijuma starosti od 18 do 49 godina, 30 odsto gledalaca sa teritorije Beograda, 24 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, 30 odsto urbane populacije, 36 odsto gledalaca iz ruralnih sredina, i 29 odsto gledalaca starosti od 28 do 59 godina.

Zahvaljujemo vam se na poverenju koje ste nam ukazali i pozivamo vas da ostanete uz program televizije Pink i šestu sezonu najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima „Zadruga“!