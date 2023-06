TV PINK PONOVO IZDOMINIRALA! Apsolutno najgledanija u Srbiji - superfinale 'Zadruge 6' pratilo više od 1,5 miliona gledalaca (FOTO+VIDEO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila apsolutno najgledanija televizija u Srbiji, prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je dominantna u svim kategorijama gledalaca u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije.

Televizija Pink je od svih komercijalnih televizija i Javnog servisa Srbije bila gledanija u svim kategorijama gledalaca – u totalu, među publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je u kategoriji ženske publike sa 27 odsto bila skoro trostruko gledanija od Javnog servisa i gledanija od svih komercijalnih televizija i Javnog servisa zajedno!

Televizija Pink i najgledaniji rijaliti na ovim prostorima „Zadruga“ sinoć su još jednom ispisali istoriju! Spektakularnu završnicu „Zadruge 6“ sinoć je netremice pratio ceo region, a noć puna preokreta i velikih iznenađenja donela je i šestu pobednicu najuzbudljivije sezone do sada – Aleksandru Nikolić.

Kada je reč o gledanosti u superfinalnoj noći, televizija Pink bila je neprikosnoveni lider u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije.

U ovoj neverovatnoj noći, u periodu merenja gledanosti od 18 časova do 2 časa ujutru, uz televiziju Pink i „Zadrugu 6“ bilo je skoro 1.500.000 gledalaca.

Sa čak 27 odsto udela u gledanosti, superfinale „Zadruge 6“ je u periodu od 18 časova do 2 časa ujutru bilo gledano kao formati emitovani na svim ostalim televizijama u ovom vremenskom intervalu zajedno. Osim u totalu, televizija Pink je tokom superfinala „Zadruge 6“ bila gledanija od svih televizija i u posebnim grupama gledalaca – među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom. U svakoj od ovih grupa gledalaca ponaosob, televizija Pink bila je gledanija od svih preostalih televizija zajedno.

Potpuna dominacija vidi se i u kategoriji ženske publike – superfinale „Zadruge 6“ sinoć je pratilo neverovatnih 33 odsto žena. To znači da je svaka treća žena u Srbiji pratila uzbudljiv kraj najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima.

U periodu merenja televizijske gledanosti od 18 časova do 2 časa ujutru, televizijski auditorijum koji je pratio superfinale „Zadruge 6“ rastao je iz sata u sat. U 18 časova uz superfinalnu noć bilo je 17 odsto televizijskog audtitorijuma, dok je u 2 ujutru čak 43 odsto televizijskog auditorijuma bilo uz završnicu najgledanijeg rijalitija!

I dok sumiramo učinjeno, počele su pripreme za veliko iznenađenje u narednoj televizijskoj sezoni! Hvala vam na poverenju koje ste nam poklonili i ove sezone i što smo zajedno uspeli da oborimo nove rekorde. Ostanite uz program televizije Pink!

