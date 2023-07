ODLIČNE VESTI ZA SRBIJU! Miloradović za Hit Tvit: Razmatra se mogućnost proizvodnje francuskih vojnih helikoptera, ali i bespilotnih letelica

Verica Bradić je i večeras sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Hit Tvita bili su advokat Vladimir Đukanović, poslanik SNS, Dejan Bulatović, samostalni poslanik i Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane, a najveću pažnju je privukao predlog broj jedan - Odbrana na Ist Riveru.

Predlog broj 1 - Odbrana na Ist Riveru

1. Odbrana na Ist Riveru 1.deo pic.twitter.com/8ZmAURh3Zs — Hit Tvit (@hit_tvit) 09. јул 2023.

1. Odbrana na Ist Riveru 2.deo pic.twitter.com/GGdTbLPjY8 — Hit Tvit (@hit_tvit) 09. јул 2023.

Miloradović je naveo da je obraćanje Savetu bezbednosti logičan način da se na odgovarajućem mestu skrene pažnja na dešavanja i na opasnost koja se realno stvara na KiM, rizike koji su sve veći, pa i na nabavku oružja.

- Naoružavanje nije podržano ni međunarodnim sporazumima, rezolucijama...Kosovske bezbednosne snage su sada već ozbiljna formacija i može se pratiti narastanje - naveo je Miloradović i dodao da se to vidi iz njihovih dokumenata.

Kako je dodao, prvobitno je bilo predviđeno da ima lako naoružanje, a da nema limita i navodi se da to zavisi od misija.

- Vidi se da su to drastične pripreme i jačanje sposobnosti - naveo je Miloradović i ukazao na značajno uvećenje vojnog budžeta takozvanog Kosova. To su, kako je dodao, ogromni procenti i graniče se sa nekim prostorima na Bliskom istoku.

Odluka o zabrani izvoza oružja još nije doneta, već se razmatra, rekao je Miloradović.

Mioguća proizvodnja francuskih vojnih helikoptera u Srbiji Miloradović je rekao da je Francuska jedan od naših strateških partnera kada su pitanju vojna proizvodna i tehnologije. - Jedan od projekata o kojima se razgovara je otvaranje proizvodnje vojne verzije helikoptera H125 u Srbiji. Tu bi bila locirana kompleta proizvodnja vojne verzije ovog helikopera, ali to nije jedini projekat koji se razmatra sa Erbasom - naveo je Miloradović. Kako je dodao, to su sve Erbasove inicijative i oni prepoznaju sposobnost naše odbrambene industrije da se uključi u takve projekte. - Tu je borbena taktička bespilotna letelica koja se zove sirta i koja bi trebalo da se zajednički proizvodi i u Srbij - naveo je Miloradović.

Đukanović smatra da je vraćanje pitanja Kosova u UN gotovo nemoguće.

- Očekujem da se čuje naš glas. Kosovske bezbednosne snage se ozbiljno naoružajavaju, a oni na to nemaju pravo. Niko im ništa ne govori - naveo je Đukanović.

Predlog broj 2 - Bakić u jurišu

Dejan Bulatović ukazao na licemerje opozicije.

- U Srbiji imamo jedan od najviših stepeni demokratije. On je jedan od vođa protesta. Proklamator ideje da dođu na vlast bez izbora. To je njihov plan. To je plan ljudi koji pokušavaju da zavedu građane i zloupotrebe njihovu bol - naveo je Bulatović.

Đukanović je istakao da je verbalno, uvod u fizičko nasilje.

- Njihovi mediji se na takve pretnje samo nasmeju, a protiv ljudi koji se tome suprotstave odmah se pokreće kampanja - istakao je Đukanović i dodao da je šokiran izjavom Zorana Lutovca koji preti nasiljem na ulicama ako se raspišu izbori.

Njih ne zanima regularan već, revolucionalrni dolazak na vlast i tu je opasnost od ovih "zelenih"

Predlog broj 3 - Nemiri u Francuskoj

Bulatović je istakao da socijalni nemiri nisu nešto što se prvi put dešava u Francuskoj.

- Svi ovi protesti nisu slučanojst, ovi sada jesu najbrutaniji i najagresivniji. Zadesilo ih je i ono što zadesilo bivšu Jugoslaviju - rekao je Bulatović i ocenio da su u sve umešani i različiti evropski protesti.

Miloradović je govoreći o delovanju francuske policije, naveo da smo naviknuti na duple sandarde - da na dešava u Srbiji svi reaguju, dok tamošnje snage bezbednosti mogu da kažu da je njihovo delovanje, njihova stvar.

- Francuska je decidno rekla - naša država, naši protesti. Na tim protestima se pruža otpor tradicionalnoj francuskoj državi. Tu je i veliki broj ekstremnih islamista - naveo je Đukanović.

Gledaoci su toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

Takođe se su se uključivali uživo, telefonski u emisiju kako bi glasali i glasali su za predlog broj 1.

Gosti u studiju su takođe glasali za predlog broj 1.

Autor: