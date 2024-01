Televizija Pink je tokom prazničnih dana ostvarila fantastične rezultate gledanosti! Televizija Pink je tokom petka, nedelje, ponedeljka i utorka bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, dok je u subotu bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

U poslednjem danu 2023. godine, televizija Pink je bila ubedljivo najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, sa prosečnim udelom u gledanosti od 16 odsto, dok je ukupan udeo u gledanostiu za sve Pinkove kanale bio 20 odsto. Televizija Pink je bila najgledanija komercijalna televizija 364 dana u 2023. godini, a 151 dan je bila gledanija i od Javnog servisa Srbije. Televizija Pink je bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji među ženskom populacijom u 2023. godini.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Pinkovo novogodišnje veselje je i ovog puta bio izbor milionskog auditorijuma. U najluđoj noći, Pinkovo novogodišnje veselje je sa blizu 2.400.000 gledalaca bilo druga najgledanija emisija u danu. U periodu od 19:30 do 2 časa ujutru, uz Pink je bio svaki šesti gledalacu Srbiji, a u periodu od 21 čas do 23 časa, Pinkovo novogodišnje veselje bilo je najgledaniji program u najvećem broju target grupa. Pinkovo novogodišnje veselje pratilo je 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Novogodišnji šou najveće zvezde u regionu Aleksandre Prijović – blizu 1.300.000 gledalaca

Sloba Radanović šou – više od 1.000.000 gledalaca

Praktična žena – 15 odsto televizijskog auditorijuma, 15 odsto ženskog auditorijuma

Premijera – 17 odsto televizijskog auditorijuma, 19 odsto ženskog auditorijuma

Ekskluzivno – 18 odsto televizijskog auditorijuma, 20 odsto ženskog auditorijuma

Zvezde Granda: Specijal – 16 odsto ženskog auditorijuma

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu

Najgledanije muzičko takmičenje Zvezde Granda pratilo je 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma. Sa blizu 1.400.000 gledalaca, Zvezde Granda bile su ubedljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Najgledanija emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal – više od 1.300.000 gledalaca

Ami G Show pratilo je 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma. Uz prvu emisiju Ami G Show u 2024. godini bilo je više od 1.000.000 gledalaca

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

ELITA: Doček uz Elite – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Gledanje snimaka – 18 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Novogodišnja Elitovizija – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 37 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Čestitke porodica – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Posete porodica – 18 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Novogodišnja iznenađenja – 15 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Novogodišnja žurka – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Žurka – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 17 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa skoro 1.100.000 gledalaca bilo 5. najgledanija emisija u danu i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom i filmskom programu:

Film Kakav deda takav unuk – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Višestruko nagrađivani film Sandre Mitrović Komedija na tri sprata – blizu 1.000.000 gledalaca

Film Došlo doba da se ljubav proba – 17 odsto televizijskog auditorijuma

Film Idi mi dođi mi – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Film Ivkova slava – više od 1.100.000 gledalaca

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Fatalna ljubav, Nevina i Osveta

Hvala na ukazanom poverenju i srećni novogodišnji i božićni praznici! Ostanite uz program vaše televizije Pink i u 2024. godini!

