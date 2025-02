Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je kako je pokušaj obijene revolucije propao. Razgovori između predstavnika Univerziteta u Beogradu i vlade Srbije počeli su oko četvrtog zahteva studenata i o izmenama zakona o obrazovanju, a činjenica da su ovi protesti režirani od strane stranih sila i domaćih izdajnika postaje jasnija čak i samim studentima.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, ističe da se protesti takozvanih studenta polako pretvaraju u blokade bogatih na kojima se prodaju skupi aksesoari, poput broševa.

- Osim tih broševa prodaju i neke šolje i ostale stvari. Mene je čudilo da oni na sajmu turizma juče nisu imali svoj štand. Sad su najavili i okupljanje u Nišu za prvi mart gde su cene stana na dan vrtoglavo porasle, do 1.300 evra, pa koji su to studenti koji mogu da priušte tako nešto. Verovatno oni koji mogu da priušte Rolex i BMW. Ovakva situacija jasno pokazuje da postoji strani uticaj koji je finansirao nerede u Srbiji. Mislim prvenstveno na USAID -rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da je glavni cilj opozicije oduvek bio da iskoristi studentske proteste za sopstvenu korist.

- Očigledno je da je Proglas igrao na tu kartu da studenti iznesu te proteste, a da oni dođu kasnije i preuzmu ih kao i njihove procente glasova koji bi imali na izborima -rekao je Jeremić.

Jeremić smatra da je uvlačenje dece u politiku bio skandalozan potez profesora, nastavnika, ali i pojedinih roditelja.

- Pa oni su politiku uvukli u škole među decu. Ja očekujem da đe država ostati pri tome da onaj ko nije radio ne dobije onaj deo koji im sleduje. Doduše, veliki je problem i do roditelja. Oni su potpisivali i te peticije u kojima se zalažu za štrajk i ostalo. Jasno je da strane organizacije nisu štedele pare kako bi pokušale da manipulišu našom decom -rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se i na izjavu Srđana Milivojevića koji je rekao da će odbiti učešće na bilo kakvim izborima ili referendumu.

- On je ubeđen u svoju snagu. Ne vidim šta je to bolje od rešenja koje im je ponudio predsednik Vučić, a to je referendum. Još se čvrsto obavezao da će ispoštovati stav naroda. Oni nisu uspeli da sakupe ni desetak potpisa koji su bili potrebni za to -rekao je Jeremić i dodao:

- Ako građani Srbije budu rekli da su ljudi u opoziciji oni za koje žele da nose vlast u Srbiji, ja ne bih imao ništa protiv, to je volja naroda. Ako budu imali ideologiju, program ili rešenje za Kosovo i Metohiju, neka izađu na izbore -rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić