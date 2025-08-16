VEČERAS U 20H NA NARODNOJ TV! Andrea i Runja u vrućim stolicama emisije FARMERI NAROD PITA: Sledi spektakl

Ovo se ne propušta!

Večeras će uživo od 20h na Narodnoj TV voditeljka ugostiti Andreu Anđelković i Milana Runju, a gledaoci će biti u prilici da se pozivanjem broja telefona uključe u program i uživo potraže odgovore na sva njihova pitanja!

Prvi put će se ovi farmeri naći u vrućim stolicama kako bi komentarisali aktuelna dešavanja koja su obeležila ovu sezonu rijalitija "Farmeri".

Večeras će Luks i Marko moći da odgovore na sva vaša pitanja!

BUDITE UZ NARODNU TV VEČERAS OD 20H!

Autor: M. V.