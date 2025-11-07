SUROVA DOMINACIJA! TV Pink ponovo lider po gledanosti - ČETVRTAK OBELEŽIO informativni, serijski i rijaliti program naše televizije!

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu,među ženskom publikom,među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima sa teritorije Beograda,među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 18 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Gledanje snimaka – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro - 16 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa misije Evropske Unije u Beogradu Andreasa fon Bekerata

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković