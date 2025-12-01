UBEDLJIVO ISPRED KONKURENCIJE! I u vikendu za nama TV PINK je nastavila da obara sve rekorde u gledanosti! (FOTO)

Televizija Pink je tokom subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u petak i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima sa teritorije Beograda.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 17 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 35 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 18 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In je bila najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote oborilo je rekorde gledanosti! Pinkove zvezde bile su 2. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama. Pinkove zvezde pratilo je 15 odsto ženskog auditorijuma, 16 odsto ženskog aditorijuma starosti od 18 do 49 godina, kao i 16 odsto gledalaca sa teritorije Beograda – što znači da su Pinkove zvezde bile više nego duplo gledanije od konkurencije

Premijera: Vikend specijal je u nedelju bila 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – blizu 800.000 gledalaca

Milionski auditorijum pratio je konferenciju za medije Srpske napredne stranke nakon lokalnih izbora u Mionici, Sečnju i Negotinu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.