'POVERENJE SAM POKLONIO LJUDIMA I NAPRAVIO GREŠKU!' Željko Mitrović potvrdio da od danas kreću 'UNUTRAŠNJE REFORME' u njegovim kompanijama: Pink Media Grupa je u svom najuspešnijem periodu! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, nakon što je raspustio 'Odeon' nastavlja sa reformama u svim svojim kompanijama.

Željko Mitrović je na svoju krsnu slavu Đurđic, ali i na dan kada je izgubio majku, objavio post koji je mnoge podigao na noge, a tada je raspustio ceo Teatar Odeon.

On je sada na svom Instagram nalogu objavio snimak sa 'Međedom', i prisetio se dana kada je od Zadruge napravio Elitu.

Kako je juče objavio, rešio je da uvede kadrovske promene u svojim kompanijama a sada je na redu menadžmet.

Mitrović je poslao jasnu poruku još jednom da od danas kreću 'unutrašnje reforme' jer se Pink Media Grupa svakako nalazi u svom najznačajnijem i potencijalno najuspešnijem periodu!

Idejni tvorac Elite, pored mene je bio i moj drug “Međed” , koji je i predložio da od Zadruge napravimo Elitu, jer ,kako je “Međed” tada govorio, problem je postojao jer je puno “međeda” bilo u Zadruzi. To je bila poslednja godina kad me je moj drug “Međed” savetovao! U kasnijem periodu poverenje za rukovođenje mojim kompanijama ,poverio sam isključivo “ljudima” i naravno napravio grešku! Ispostavilo se da je deo ljudi kojima sam poverio određene značajne poslove, intelektualno i ljudski, vidno lošijih kapaciteta od ovog mog druga “Međeda”. Danas počinjem “unutrašnje reforme” jer se Pink Media Grupa svakako nalazi u svom najznačajnijem i potencijalno najuspešnijem periodu!

Da podsetimo, Željko Mitrović je na Instagramu objavom ponovo juče digao prašinu, kada je najavio da će doći do velikih promena, te da će brojne rukovodioce zameniti drugim.

- Nikada nisam pustio neku objavu na mrežama a da nije nosila neku važnu poruku! Kada sam ovu pesmu snimio pre par meseci, mislio sam da će svi, a posebno pojedini rukovodioci u Pink Media Grupi, razumeti upozorenje i da će se prizvati pameti, ali kako se to nije desilo, sutra objavljujem prve izmene u menadžmentima u velikom broju mojih kompanija! Zato sam i otpevao ja, a ne Paul Young, pesmu “Sravniću sa zemljom tvoju igraonicu” I’am Gonna Tear Your Playhouse Down!- napisao je Željko Mitrović na svom instagram nalogu.

Ako neko nije shvatio šta pesmom poručuje, “I’m Gonna Tear Your Playhouse Down” je jasna i snažna poruka o raskrinkavanju laži i prekidu veze koja je zasnovana na neiskrenosti.

U suštini, ovo je himna razotkrivanja, pesma koja govori o tome kako dolazi kraj svim trikovima i lažima, a osoba koja peva preuzima snagu da napusti odnos koji je bio igra na tuđim uslovima.

Kroz stihove se oseća mešavina bola, besa i oslobađanja. To nije samo priča o prevari, već o trenutku kada nekome „pukne film“ i shvati da zaslužuje bolje. Pesma govori o preuzimanju kontrole: više nema skrivanja, glumljenja ni manipulacije, jer je sve pročitano.

Autor: Jovana Nerić