PINK BOX STIŽE ZA PAR DANA! Željko Mitrović obradovao gledaoce u Bosni i Hercegovini: Uz postojeću cenu i Apollon sa više od 20.000 filmova - A stiže i NOVI PORTAL (FOTO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na svom Instagram nalogu da bi za par dana trebalo da bude dostupna nova platforma namenjena tržištu Bosne i Hercegovine.

Mitrović je otkrio da će korisnici u Bosni i Hercegovini, po istoj ceni pretplate, dobiti dodatni sadržaj bez doplate - pristup platformi Apollon, koja važi za jednu od najvećih filmskih platformi u Evropi sa katalogom od preko 20.000 filmskih naslova.

- Jos par dana i u Bosni i Hercegovini biće dostupan Pink Box sa ovih 70 Pink tv kanala, plus Apollon striming platforma koja je značajno bolja od Netflixa jer pored svih holivudskih programa u ponudi ima i na hiljade sati ex-yugoslovenskog programa i naravno preko 20.000 holivudskih i evropskih filmova i serija! Sve ovo za zanemarljivu nisku mesečnu pretplatu! Vidimo se uskoro! Portal djes.ba startuje sledećeg vikenda! P.S. Ovu pesmu mog omiljenog “Kolje” posvećujem isključivo sebi,da ne bude zabune! - napisao je Mitrović na svom Instagram profilu.

Na fotografiji koju je Mitrović objavio vide se svi kanali koji će biti dostupni, među kojima su Pink BH, Pink Classic, Red TV, Pink Film, kao i različiti tematski kanali i filmske kategorije.

Platforma je organizovana kroz sekcije za uživo program, filmski sadržaj i dodatne digitalne servise.

Podsetimo, ovj projekat je smišljen nakon skandalozne odluke Telekoma BH o izbacivanju 70 kanala Televizije Pink iz ponude zbog koje je Mitrović morao i javno da odgovori ministru vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, Elmedinu Dinu Konakoviću, na njegov pokušaj da uređuje i ocenjuje rad televizija u okviru Pink Media Grupe.

Osim ove platforme, Mitrović je najavio i novi portal, djes.ba, koji bi trebalo da startuje već sledećeg vikenda.

