I OVE SREDE NA TRONU: Televizija Pink nastavlja dominaciju, ponovo najgledaniji

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu.... među ženskom publikom…. među gledaocima starosti od 18 do 49 godina…. među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina... kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Paparazzo lov – 14 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je gostovanje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić u Novom jutru

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Iva Besarabić