'SREĆAN TI ROĐENDAN DRAGA MOJA MILICE! VOLI TE TVOJ ŽEKS!' Željko Mitrović emotivnim rečima svojoj supruzi čestitao rođendan, pa joj posvetio stihove OVE PESME (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, danas ima razlog za slavlje. Njegovoj voljenoj supruzi Milici je rođendan.

Željko je uvek pokazivao veliku ljubav prema Milici, a posebnu pažnju joj je posvetio danas i čestitao rođendan uz pesmu ''She’s the One'' koju izvodi Robbie Williams, a koja govori o osobi koja donosi mir, sigurnost i osećaj da je život potpun.

- Od svih osobina romantičnih ljudi, najdraža mi je - hrabrost. Bez hrabrosti ne postoji ni stvarna ni velika ljubav! Bez romantike, čovek je samo mašina, i to besmislena, gladna i prazna. Zato draga moja voljena Milice primi ove reči toplo i sa pažnjom i neka te čvrsto drži sopstvena vera u njih!- emotivnim rečima počeo je svoju čestitku Željko Mitrović.

- Ne dozvoli da ikada nestane ta tvoja divna i topla nežnost , ljubav i brižnost koja izranja iz tvojih sopstvenih dubina, koje nisu ništa drugačije od onih dubina koje stvoriše svet kome se i ti i ja podjednako divimo i za kojim, iskreno verujem bez strepnje u srcu, nećemo imati potrebu da žalimo!- napisao je Željko.

- Još uvek verujem da lepa reč moze da promeni svet. Lepa reč i velika dela nisu nestali! Samo su se sakrili, čekajući vreme koje upravo počinje. SREĆAN TI ROĐENDAN DRAGA MOJA MILICE! VOLI TE TVOJ ŽEKS! P.S. Znam da znaš i sama odgovor na pitanje koje mi uvek postaviš, kad izgovorim ovu poslednju rečenicu, ali za svaki slučaj ponoviću, NAJVIŠE NA SVETU! - piše u objavi posvećenoj Milici Mitrović.

Tekst koji je Željko posvetio Milici je pun nežnosti i divljenja. Muškarac u pesmi opisuje ženu koja ga razume bez mnogo reči, ostaje uz njega i kada je teško i deluje kao sudbinska ljubav. Refren posebno naglašava osećaj da je ona jedina koja mu zaista pripada i koju je čekao ceo život, kao i zahvalnost što je takvu osobu pronašao.

Milica Mitrović, direktorka zabavnog programa RTV Pink, u ponoć je proslavila rođendan sa porodicom. Kao što je i poznato, porodica Mitrović se trudi da sve važne datume provedu zajedno, te ni sinoć tačno u ponoć nije izostalo iznenađenje.

Milici je prva na svom Instagramu čestitala ćerka Andrea.

