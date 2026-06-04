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Željko Mitrović se oglasio sa aerodroma, pa poručio: Mrzim kad kasnim na avion, ali stvarno ne mogu sve da stignem! Jedna stvar na snimku je svima zapala za oko (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović novom objavom na društvenoj mreži Instagram zaintrigirao je javnost.

Naime, Željko Mitrović je na Instagramu podelio novu objavu koja je privukla pažnju korisnika ove društvene mreže.

Na snimku koji je objavio vidi se kako užurbano prilazi avionu na aerodromskoj pisti, očigledno u žurbi da stigne na let.

- Mrzim kad kasnim na avion, ali stvarno ne mogu sve da stignem - napisao je Željko uz objavu.

Ono što je svima zapalo za oko je način na koji dolazi do aviona, a to je na pametnom koferu-skuteru, što dodatno olakšava put do letelice, pogotovo kada smo u žurbi.

Dok se kreće ka letelici, deluje kao da stiže na let u poslednjim trenucima, a u tome mu pomaže i ne tako mala brzina ovog futurističkog kofera.

Ova objava Željka Mitrovića je za kratko vreme prikupila pozitivne reakcije i komentare pratilaca. Brojni pratioci su primetili „čudo od kofera“, koje nije prošlo nezapaženo.

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Autor: M.R.

#Aerodrom

#Avion

#Kofer

#Pink Media Group

#kašnjenje

#Željko Mitrović

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