ŽELJKO MITROVIĆ SE HITNO VRAĆA U SRBIJU! Nakon 4 zemlje za 3 dana, sprema spektakl u Beogradu! OVO NIKO NIJE OČEKIVAO (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, oglasio se na svom Instagram nalogu i najavio premijeru mjuzikla „Šećerna vodica” u Teatru Odeon, ali i ono što sledi.

Posle putovanja i sastanaka, Željko Mitrović se vraća u Srbiju, a sada je otkrio šta sve one koji dođu na premijeru mjuzikla 'Šećerna vodica' očekuje.

Naime, Mitrović će u Art klubu Teatra Odeon imati nastup, koji je najavio na sebi svojstven način.

Konačno se vraćam u Srbiju u ponedeljak, ali izmedju svih ovih sastanaka, u četiri zemlje za tri dana, mozak odmaram čokoladom i pripremom mog nastupa za žurku posle premijere Šećerne vodice u Teatru Odeon, zapravo u Art klubu Teatra Odeon! Biće dozvoljeno fotkanje Žexovog “tigrovog šafla”- napisao je Željko na svom instagramu.

„Šećerna vodica” kroz mjuzikl progovara o nesigurnostima, potrebi za prihvatanjem i društvu opsednutom idealima lepote.

Ovo je dirljiva priča o odrastanju, ljubavi i potrazi za sobom donosi emotivan mjuzikl o generaciji koja pokušava da pronađe hrabrost da bude svoja.

Premijera mjuzikla Teatra Odeon, „Šećerna vodica”, održaće se 14. juna od 19 časova,a publici će pružiti snažnu i emotivnu priču o odrastanju, nesigurnostima i potrebi da budemo prihvaćeni baš takvi kakvi jesmo. U režiji i adaptaciji Bojana Stojčetovića, po tekstu Leona Kovkea, ovaj mjuzikl otvara pitanja identiteta, ljubavi i pritiska savremenog društva opsednutog savršenstvom.

Mjuzikl „Šećerna vodica“, nastao po motivima kultnog domaćeg filma, donosi spoj drame, muzike, pokreta i moderne scenske tehnologije publici će ponuditi potpuno novo pozorišno iskustvo.

Autor: Jovana Nerić