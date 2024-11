UŽIVO! AMERIKANCI BIRAJU NOVOG PREDSEDNIKA: Prva hapšenja na izborima, Tramp veruje u pobedu (VIDEO)

Predsednički izbori u SAD počeli glasanjem u Diksvil Noču u Nju Hempširu.

U SAD se danas održavaju predsednički izbori, kao i glasanje za Predstavnički dom Kongresa i Senat.

Amerikanci u trci za Belu kuću boraju između Donalda Trampa, bivšeg predsednika koji je kandidat republikanaca i Kamale Haris, aktuelne potpredsednice koju su kandidovale demokrate nakon povlačenja kandidature predsednika Džoa Bajdena.

Za prevremeno glasanje pre glavnog izbornog dana opredelilo se više od 81 miliona ljudi.

19:51 Prva hapšenja

Američki mediji javljaju da je FBI uhapsio dve osobe u Mičigenu zbog izbornih pretnji.

Kako piše BBC, jedan od osumnjičenih se dovodi u vezu sa planiranjem atentata na Donalda Trampa.

Muškarac identifikovan kao Isak Sisel, navodno je objavljivao postove na Reditu pod korisničkim imenom "ShootUpTrumpRally" i navodno je rekao istražiteljima da veruje da bi "sve bilo bolje da je Tramp mrtav".

19:46 Stigli konačni rezultati iz sela u Nju Hempširu: Tri glasa Trampu, tri Kamali

Tradicionalni prvi izborni rezultat na američkim predsedničkim izborima 2024. stigli su iz malog sela Diksvil Noč, na severnom delu Nju Hempšira.

Rezultat je mrtva trka: tri glasa za Kamala Haris i tri za Donalda Trampa, piše Gardijan.

Bilo je potrebno otprilike 12 minuta da se prebroje i overe glasovi šestoro stanovnika ove male zajednice u blizini kanadske granice, koja je decenijama glasala u ponoć na dan izbora.

Rezultat označava značajan pomak u odnosu pre četiri godine, kada je svih pet glasova otišlo Džou Bajdenu.

Diksvil Noč, u Belim planinama, započeo je svoje prevremeno glasanje 1960.

Tradicija je nastala u obližnjem gradu Hart’s Location, kako bi se izašlo u susret radnicima na železnici koji su morali da budu na poslu pre uobičajenog vremena za glasanje.

19:41 Velika verovatnoća da pobednika nećemo znati u izbornoj noći

Na izborima je unapred glasalo više od 77 miliona Amerikanaca. Prema federalnom zakonu, brojanje takvih glasova ne počinje pre izbornog dana.

Budući da svaka savezna država ima sopstvena pravila i praksu za brojanje glasačkih listića, nije poznato koliko će vremena proteći do proglašenja pobednika izbora. Velika je verovatnoća da se to neće desiti u izbornoj noći, a tome mogu da doprinesu i osporavanja rezultata u pojedinim saveznim državama. Na prethodnim izborima, 2020. godine, ishod je bio poznat četiri dana od zatvaranja birališta, a 2016. u izbornoj noći.

19:39 Hindusi se mole za pobedu Kamale Haris

Hinduistički vernici u južnom delu Indije s posebnom pažnjom prate izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, a objavljene su i fotografije vernika koji se mole za pobedu Kamale Haris.

Kao kćerka indijskih i jamajčanskih imigranata, Kamala Haris posebno je interesantna i javnosti u Aziji, a tokom predizborne kampanje i sama Haris je podelila uspomene iz detinjstva u kojima je naglašavala kako je ponosna na svoje indijsko poreklo.

U malenom gradu Madurai u Indiji, povodom izbora, vernici su posebnu pažnju posvetili i molitvama za njenu pobedu.

„Naš indijski, ali i tamilski vođa predaka, Kamala Haris, učestvuje na predsedničkim izborima. Definitivno će da pobedi“, rekao je jedan od osnivača hinduističke grupe Anušanat’s Anukragni organizacije.

Na videosnimcima pored idola hinduističkih bogova prikazani su transparenti sa likom Kamale Haris, a sveštenici idolima prinose molitve i latice cveća.

19:29 Glasalo 83 miliona Amerikanaca

Do sada je glasalo 83 miliona Amerikanaca, prema najnovijim podacima iz 48 država i Distrikta Kolumbija koje su prikupili CNN, Edison Research and Catalist.

Ovo je više od polovine od otprilike 158 miliona prebrojanih glasova na izborima za predsednika 2020. godine, ali je znatno niže od ukupnog broja predizbornih glasova te godine, kada je otprilike 70 odsto birača odlučilo da glasa putem pošte ili ranije uživo.

19:03 U Džordžiji izlaznost veća nego pre četiri godine

Izborni zvaničnici u okrugu Gvinet u Džordžiji kažu za CNN da očekuju da će glasovi na ovim izborima premašiti broj glasova u odnosu na 2020. godinu.

Direktor izbora Zek Manifold rekao je za CNN da je od 10:30 ujutro po lokalnom vremenu glasalo skoro 35.000 birača.

Istorijski gledano, od 17 do 19 sati bilo je najprometnije glasanje u okrugu. Danas je Manifold rekao da očekuje da će to biti i slučaj.

„Stvari teku glatko“, rekao je Manifold. “Srećom, nije bilo sigurnosnih problema.”

18:51 Tramp posle glasanja: Uveren sam u pobedu, neće biti tesno

Donald Tramp glasao je na Floridi na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u pratnji supruge Melanije posle čega se obratio medijima.

On je uveren u pobedu, čak smatra da "će biti ubedljiva pobeda koja neće biti ni tesna".

"Uveren sam u pobedu. Neće biti tesno. Imam informacije da nam svuda dobro ide. Ovo je najbolja od tri kampanje koje sam ukupno dosad imao", rekao je Tramp medijima pošto je glasao.

17:58 Šta je Izborni koledž i kako funkcioniše?

Od svog osnivanja, Sjedinjene Američke Države su koristile Elektorski koledž za izbor predsednika države. Kandidatu je potrebno 270 elektorskih glasova da bi osvojio Belu kuću.

Pet predsednika u istoriji države osvojilo je predsedničku funkciju bez pobede na izborima, putem elektorskog koledža - poslednji put Donald Tramp 2016. godine.

Njegova protivkandidatkinja te godine Hilari Klinton osvojila je 2,8 miliona glasova više od Trampa u celoj zemlji, ali je izgubila ključne države putem elektorskog koledža, sa 306 prema 232 glasova.

Tramp je 2020. godine izgubio i glasove i izborni koledž od Džoa Bajdena. Glas elektora bio je 306 prema 232, ali u korist demokrata.

17:52 Glasao Donald Tramp

Kandidat Republikanaca za predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, glasao je danas na predsedničkim izborima u SAD.

17:43 A gde su predsednički kandidati?

Kandidatkinja demokrata Kamala Haris, će u izbornoj noći biti na Univerzitetu Hauard u Vašingtonu gde će animirati birače da glasaju za nju, a potom će večerati sa svojom porodicom što je tradicija.

"Ispoštovaću tradiciju da večeram sa svojom porodicom. Dosta članova porodice je kod nas. Tokom dana ću razgovarati sa građanima i podsećati ih da glasaju", rekla je Harisova.

Bivši predsednik i republikanski kandidat Donald Tramp biće domaćin izborne večere u u njegovoj ličnoj rezidenciji u Mar-a-Lagu na Floridi.

17:41 Gde je aktuelni predsednik?

Predsednik SAD Džozef Bajden će rezultate izbora pratiti u Beloj kući sa prvom damom Džil.

17:39 Problemi u Pensilvaniji

Vreme za glasanje produženo je u okrugu Kambrija, u Pensilvaniji.

Kako prenose mediji, došlo je do "kvara softvera", što je poremetilo mogućnosti glasača da skeniraju svoje listiće, saopštila je Kancelarija okružnih komesara.

Izborni zvaničnici u okrugu insistiraju da "kvar ne bi trebalo da obeshrabri birače da glasaju na svojim biračkim mestima“.

17:26 Nilski konj predvideo pobednika izbora u SAD

Zvezda na društvenim mrežama, nilski konj Mu Deng iz zoološkog vrta u Tajlandu, predvideo je danas da će na predsedničkim izborima u SAD pobediti republikanac Donald Tramp.

Mu Deng je od dva ponuđena jela izabrao "Trampov obrok", kako bi presudio ko će pobediti na neizvesnim američkim izborima.

16:45 Veliki preokret na kladionicama preko noći: Trampove šanse za pobedu sve veće

Kladionica Polymarket, na dan američkih izbora, beleži sve veće šanse Donalda Trampa da postane predsednik.

Na toj platformi u ovom trenutku Tramp ima 62,3 odsto šanse da pobedi, dok Kamala Haris ima 37,8.

Sinoć su procene bile 58% za Trampa i 42% za Haris.

Na Polymarketu, gde se procenti ažuriraju u realnom vremenu, Tramp i Haris su bili najbliži po šansama 3. novembra, kada je Tramp imao 53%, a Haris 47%. Pre mesec dana, bili su potpuno izjednačeni.

15:56 Oglasio se Tramp

Republikanski kandidat za predsednika SAD, Donald Tramp, oglasio se na platformi X i poslao snažnu poruku američkim građanima.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…