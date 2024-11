UŽIVO! AMERIKANCI BIRAJU NOVOG PREDSEDNIKA: Tramp osvojio već 14 država, Kamala Haris pet, čekaju se 'swing' države

Predsednički izbori u SAD počeli glasanjem u Diksvil Noču u Nju Hempširu.

U SAD se danas održavaju predsednički izbori, kao i glasanje za Predstavnički dom Kongresa i Senat.

Amerikanci u trci za Belu kuću boraju između Donalda Trampa, bivšeg predsednika koji je kandidat republikanaca i Kamale Haris, aktuelne potpredsednice koju su kandidovale demokrate nakon povlačenja kandidature predsednika Džoa Bajdena.

Za prevremeno glasanje pre glavnog izbornog dana opredelilo se više od 81 miliona ljudi.

03:10 Kamala Haris uzima Delaver

Kandidatkinja demokrata Kamala Haris će prema projekcijama odneti pobedu u Delaveru, što su tri elektorska glasa.

03:09 Trampove pristalice u talasima pristižu u štab

Pristalice Donalda Trampa u talasima pristižu u Palm Bič gde je večeras "štab republikanaca". Kako javlja naš reporter sa lica mesta, brojne VIP zvanice su odavno stigle, a sada u talasima pristižu pristalice koje imaju propusnicu i mogu da uđu u kongresni centar.

03:02 Trampu idu i Teksas, Severna i Južna Dakota, ali i Vajoming

Projekcije kažu da će Donald Tramp osvojiti i Teksas, Severnu i Južnu Dakotu, ali i Vajoming.

03:01 Zatvorena birališta u tri "swing" države

Birališta su upravo zatvorena u još 15 država, među kojima su tri "swing" države - Mičigenu, Viskonsinu i Arizoni.

Birališta su zatvorena u Arizoni, Koloradu, Ajovi, Kanzasu, Luizijani, Mičigenu, Minesoti, Nebraski, Nju Meksiku, Njujorku, Severnoj Dakoti, Južnoj Dakoti, Teksasu, Viskonsinu i Vajomingu.

02:31 Donald Tramp osvaja i Arkanzas

Projekcije govore da kandidat republikanaca Donald Tramp osvaja i Arkanzas, što je još šest elektorskih glasova. Prema projekcijama, do sada ima 105 elektorskih glasova, Kamala Haris 27.

Rezultati izbora u Arkanzasu 2016. godine

Donald Tramp 60,6%

Hilari Klinton 33,7%

Rezultati 2020. godine

Donald Tramp 62,4%

Džozef Bajden 34,7%

Ostali 2,8%

02:28 Trampu ide i Južna Karolina

Prema projekcijama, Donald Tramp je odneo pobedu i u Južnoj Karolini, što mu donosi još 9 elektorskih glasova.

02:02 Kamala uzima Merilend, Kolumbija distrikt i Masačusets

Stižu nove projekcije po kojima Kamala Haris uzima Merilend, Masačusets i Kolumbija distrikt - do sada ukupno 27 elektorskih glasova.

02:01 Tramp osvaja Floridu, Misuri, Alabamu, Oklahomu i Tenesi

Kandidat republikanaca Donald Tramp, prema projekcijama uzima Floridu, Misuri, Oklahomu, Alabamu i Tenesi.

Prema trenutnim projekcijama, Tramp ima 90 elektorskih glasova.

02:00 Zatvorena birališta u još 16 država

Upravo su zatvorena birališta u Alabami, Konetikatu, Delaveru, Floridi, Ilinoisu, Mejnu, Merilendu, Masačusetsu, Misisipiju, Misuriju, Nju Hempširu, Nju Džersiju, Oklahomi, Pensilvaniji, Rod Ajlendu, Tenesiju i u Vašington D.C.

1:58 Bivši predsednik se opet oglasio: Dobro nam ide

Donald Tramp pozvao je svoje glasače da ne napuštaju redove za glasanje ako se nalaze u njima.

"Dragi republikanci, dobro nam ide. Ako ste u redu, ostanite u redu. Ne dajte da vas pomere, ostanite u redu. Ne mogu oni ništa da učine u vezi s tim. Glasajte i pobedićemo s velikom razlikom", rekao je.

1:57 Tramp demantovan

Službena lica u Detroitu izjavila su da nisu svesna nikakvih novih policijskih aktivnosti u gradu, nakon što je Tramp na društvenim mrežama objavio da je policija navodno raspoređena u tom demokratskom uporištu.

1:53 Mask: Ostajem u politici

Ilon Mask izjavio je da će da ostane aktivan u politici i nakon izbora 2024. godine te da planira da ima značajnu ulogu u međuizborima 2026. i budućim lokalnim izborima.

1:51 Lažna Melanija sa Trampom?

Društvene mreže ceo dan bruje o "lažnoj Melaniji", nakon što je pratila supruga u poseti njegovom predizbornom štabu na Floridi, a o tome opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

1:47 Kamala poslala zvezde da animiraju studente!

Kamala Haris angažovala je poznate ličnosti da posete studente koji satima čekaju u redu da glasaju. Glumac Pol Rud je na biračkom mestu u Filadelfiji, a drugi su se javili na "Fejstajmu".

Kampanja je poslala glumca Pola Ruda da poseti studente koji čekaju u redu u Filadelfiji. Drugi su se oglasili na FaceTime-u: Dženifer Garne i Džoš Gad u Pensilvaniji, Mark Kjuban i Demi Lovato u Las Vegasu.

1:33 Još jedna država ide Trampu

Donald Tramp pobeđuje i u Zapadnoj Virdžiniji prema projekcijama CNN. Pomenuta država nosi četiri elektora. U 1:30 po našem vremenu zatvorila su se birališta u Zapadnoj Virdžiniji i još dve savezne države:Severna Karolina - 16 elektoraOhajo - 17 elektora

1:25 Tramp nije pridobio Afroamerikance

Bivši predsednik Donald Tramp nije uspeo da se probije među afroameričke birače u Džordžiji kada se podaci upoređuju s njegovim lošim učinkom u toj saveznoj državi 2020. Tada su Afroamerikanci uverljivo podržali Džoa Bajdena protiv Trampa, 88% prema 11%.

Prema ovoj anketi, Kamala Haris vodi ispred Trampa među afroameričkim biračima u Džordžiji, 86% prema 12%.

1:16 Zatvorena birališta u još šest država

U 19 sati po istočnom vremenu (1.00 po našem) zatvorila su se birališta u sledećim saveznim državama:

Džordžija - 16 elektora

Indijana - 11 elektora

Kentaki - 8 elektora

Južna Karolina - 9 elektora

Vermont - 3 elektora

Virdžinija - 13 elektora

1:14 Prebrojavanje na Floridi

Nakon prebrojanih 35 posto glasova na Floridi, Tramp ima 51,6 posto glasova, dok je Harris na 47,6 posto. Prema najavama, Tramp bi trebalo da pobedi u saveznoj državi koja nosi 30 elektora

1:13 Trampu i Indijana!

Donald Tramp pobeđuje i u Indijani prema projekcijama CNN. Pomenuta država nosi 11 elektora.

1:05 Žestoka optužba Kamale

Kamala se poslednji put obratila narodu.

- On radi za sebe, ja za narod! - rekla je na Sirius XM radiju.

1:05 Prve projekcije: Trampu Kentaki, Harisovoj Vermont

Projekcije govore da Donald Tramp pobeđuje u Kentakiju koji nosi osam elektora, dok Kamala Haris pobeđuje u Vermontu koji nosi tri elektora.

0:58 Tramp se ponovo oglasio i optužio još jednu državu za varanje

Donald Tramp se oglasio na svojoj "Truth Social" društvenoj mreži - gde je prethodno optužio Filadelfiju za varanje, te je sada na spisak dodao i Detroit!

0:50 Birališta se uskoro zatvaraju u 6 država

U 1 čas iza ponoći (po srpskom vremenu) birališta se zatvaraju u Džordžiji, Indijani, Kentakiju, Južnoj Karolini, Vermontu i Virdžiniji.

U pola 2, pola sata kasnije, birališta se zatvaraju u Severnoj Karolini, Ohaju i Zapadnoj Virdžiniji.

0:43 Zvaničnici se oglasili povodom Trampovih navoda o varanju u Filadelfiji

Naime, kako je podelio jedan od zvaničnika od tri člana izbornog odbora Filadelfije, Set Blustin, republikanac, rekao je da u ovim navodima "apsolutno nema istine".

- To je još jedan primer dezinformacija. Glasanje je sigurno i bezbedno - rekao je.

0:35 Koje su kolebljive države

Istorijski, većina država je tradicionalno opredeljena za jednu od stranaka, pa se kampanja fokusira na nekoliko kolebljivih država (swing states), gde ishod glasanja nije očekivan.

Na izborima 2024. godine, ključne kolebljive destinacije na izbornoj mapi su Arizona, Džordžija, Mičigen, Nevada, Severna Karolina, Pensilvanija i Viskonsin.

Lista ključnih država sa brojevima elektora:

Pensilvanija – 19 elektora

Džordžija – 16 elektora

Severna Karolina – 16 elektora

Mičigen – 15 elektora

Arizona – 11 elektora

Viskonsin – 10 elektora

Nevada – 6 elektora

0:26 Završene pripreme u Trampovom štabu

Mediji su stigli u predizborni štab Donalda Trampa. Postavljena je pozornica sa koje će se verovatno obratiti svojim pristalicama, ali i celom narodu.

Postavljen je transparent "Tramp će to popraviti", što je često korišćen slogan u njegovoj kampanji. U toku je testiranje zvuka, a na velikim ekranima se prikazuje program raznih TV kanala.

0:18 Tramp vodi u Indijani i Kentakiju

Glasovi se broje u Indijani i Kentakiju. To su savezne države koje su sigurne za Republikansku stranku.

U Indijani, koja ima 11 elektora, prebrojano je 1 odsto glasova. Tramp trenutno ima 70,7 odsto glasova, a Haris 27,6 odsto.

U Kentakiju, koji ima osam elektora, prebrojano je 1,9 odsto glasova. Tramp trenutno ima 65,1 odsto glasova, a Haris 33,7 odsto.

0:17 Ponovno prebrojavanje glasova u Milvokiju

U gradu Milvokiju u saveznoj državi Viskonsin, oko 30.000 glasačkih listića biće ponovo prebrojano "iz predostrožnosti" — jer, kako se navodi, vratanca na glasačkoj kutiji nisu bila dobro zatvorena.

0:13 Neizvesnost raste u Džordžiji

Oko 10 biračkih mesta u Džordžiji ostaće otvoreno do kasno zbog poremećaja usled neuverljivih pretnji, rekao je zvaničnik.

- Obično je to oko 20 do 40 minuta. Većina njih je otprilike 20 do 30 minuta, mislim da postoji jedan koji će kraće biti otvoren, ali je to taj raspon - naveo je državni sekretar Džordžije Bred Rafensperger, ali nije precizirano zbog koji pretnji.

0:11 Glasanje i u svemiru!

Četiri NASA astronauta koji žive na Međunarodnoj svemirskoj stanici zatražila su glasanje u odsustvu uoči dana izbora.

0:09 Bela supstanca pronađena na koverti glasačkog listića

Bela supstanca pronađena je na koverti glasačkog listića u okrugu Solt Lejk, Juta.

Koverta je izdvojena, pregledana i utvrđeno je da supstanca nije štetna, navode u policiji. Guverner Jute Dirdra Henderson, koja nadgleda izbore u celoj državi, pohvalila je službenicu okruga i njeno osoblje što su brzo delovali kako bi ljudi u toj oblasti bili bezbedni.

- Ovaj incident će biti u potpunosti istražen. Svako ko pokuša da zastraši izborne radnike ili na bilo koji način ometa izbornu administraciju može očekivati da će se suočiti sa krivičnim prijavama - najavila je Henderson.

0:08 Zatvorena prva birališta

Zatvorena su birališta u nekim okruzima u Kentakiju i Indijani. Uskoro bi trebalo da budu objavljeni u prvi rezultati.

23:56 Kamala se uzda u Portorikance i studente

Osim velikog odaziva u Filadelfiji, kampanja Kamale Haris zadovoljna je zbog visokog odaziva Portorikanaca i studenata u Pensilvaniji.

Podsetimo, komičar Endi Hinčklif je na mitingu Donalda Trampa u Njujorku rekao da je Portoriko 'plutajuće ostrvo đubreta', o čemu opširnije možete čitati OVDE.

23:55 Amerikancima je gore nego pre četiri godine

U anketi NBC njuza skoro polovina glasača kaže da im je danas finansijski gore nego pre četiri godine. Samo jedan od četiri birača kaže da mu je bolje nego pre četiri godine.

23:52 Kladionice daju prednost Trampu

U ovom trenutku kladionice daju prednost republikanskom kandidatu Donaldu Trampu. Britanskoj kladionica Bet365 daje kvotu na pobedu Trampa 1,57, dok je koeficijent na demokratsku kandidatkinju Kamalu Haris 3.50.

23:50 CNN objavio prve izlazne ankete

Prema prvim rezultatima CNN-ove nacionalne izlazne ankete na ovogodišnjim predsedničkim izborima, otprilike tri četvrtine biračkog tela ima negativan stav o tome kako se danas stvari odvijaju u SAD-u. Sedam posto američkih birača je reklo da je entuzijastično, 19 posto zadovoljno, 43 posto nezadovoljno, a čak 29 ljutito.

Glasači su ipak optimistični. Na pitanje da li su najbolji dani Amerike prošlost ili budućnost, 61 posto Amerikanaca smatra da najbolje tek dolazi.

Što se tiče aktuelnog predsednika Džoa Bajdena, većina birača nije oduševljena njim. Čak 58 posto birača ga ne podržava.

23:36 Tramp: Priča se o masovnom varanju u Filadefiji! Stiže policija!

"Puno se priča o masovnom VARANJU u Filadelfiji. Stiže policija!!!", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je godinama iznosio tvrdnje o navodnom izbornom varanju u Filadelfiji.

23:25 Problemi sa listićima u Nevadi

Državni sekretar Nevade izrazio je zabrinutost zbog velikog broja listića koji su odbijeni u okruzima Klark i Vošu, javljaju američki mediji.

23:00 Tramp čeka rezultate na Floridi, Kamala u Vašingtonu

Bivši predsednik Donald Tramp vratio se u svoju rezidenciju Mar-a-Lago jutros oko 6 sati po lokalnom vremenu. Tramp je redovno telefonirao, zvao republikanske saveznike i izabrane funkcionere.

Kandidatkinja demokrata Kamala Haris iznenada se pojavila u sedištu Demokratske stranke u Vašingtonu gde se sastala sa pristalicama i osobljem koje poziva birače da glasaju za nju.

22:25 Vojska na ulicama SAD!

Kako prenosi NBC News, Nacionalna garda je raspoređena u glavnom gradu Vašingtonu i najmanje 18 saveznih država SAD radi osiguranja bezbednosti tokom predsedničkih izbora na kojima se suočavaju Donald Tramp i Kamala Haris.

- Danas je najmanje 18 država i Distrikt Kolumbija (grad Vašington) angažovalo trupe Nacionalne garde kao podršku naporima za obezbeđivanje bezbednosti izbora - navodi televizija.

NBC News ističe da su trupe Nacionalne garde raspoređene u državama kao što su Arizona, Severna Karolina, Pensilvanija, Viskonsin i Nevada, koje su među kolebljivim državama u SAD.

- Ukupno oko 350 vojnika danas će raditi u dva sektora: sajber-bezbednosti i sprovođenju zakona ili obezbeđivanju reda na izborima - saopštila je televizija.

21:53 Trupe Nacionalne garde u pripravnosti

Više od dvadesetak država je u pripravnosti da pošalje trupe Nacionalne garde u Vašington ako bude potrebno nakon izbornih rezultata, rekli su zvaničnici.

21:51 Kamala Haris iznenada u Vašingtonu

Kandidatkinja demokrata Kamala Haris iznenada se pojavila u sedištu Demokratske stranke u Vašingtonu gde se sastala sa pristalicama i osobljem koje poziva birače da glasaju za nju.

21:30 Ovo je konačna satnica prvih rezultata izbora u SAD

Prva ključna država gde se birališta zatvaraju je Džordžija, u 19 časova po istočnom vremenu (01:00 u Srbiji), a odmah nakon nje je Severna Karolina, u 19:30 (01:30 u Srbiji). Većina glasača u obe države glasala je unapred, a ti rezultati se očekuju da će biti objavljeni rano tokom noći. Velika većina glasova u obe države biće prebrojana i objavljena do ponoći. Oni će nam dati ranu sliku o tome da li će biti „borba za svaki glas“ ili će rezultat biti prilično jasan.

Ako Haris bude imala prednost u jednoj ili obe države, biće joj lakše da dođe i do 270 elektorskih glasova potrebnih za pobedu, a šanse Donalda Trampa za pobedu će sve manje. Ukoliko Tramp bude imao prednost ili ako se čini da imaju sličan broj glasova, sve bi moglo zavisiti od rezultata iz tri države — Pensilvanije, Mičigena i Viskonsina.

U Pensilvaniji, koju obe kampanje smatraju ključnom, birališta se zatvaraju u 20 časova po istočnom vremenu (2 sata posle ponoći u Srbiji). Međutim, pošto radnici na izborima ne smeju da počnu sa obradom poštanskih glasova do dana izbora, očekuje se da će prebrojavanje trajati duže. U Mičigenu se poslednja birališta zatvaraju u 21 čas po istočnom vremenu (03:00 u Srbiji). U Viskonsinu, gde se birališta zatvaraju u 21 čas po istočnom vremenu, brojanje bi moglo trajati do kasno u noć.

Najbolji put Trampa do predsedništva dugo se smatrao pobedama u Pensilvaniji, Džordžiji i Severnoj Karolini. Najbolji put Kamale Haris vidi se kroz rezultate u Pensilvaniji, Mičigenu i Viskonsinu. Ako slika bude nejasna, mogli bismo se okrenuti ka zapadu za odgovore — a to bi moglo značiti dugo čekanje.

Birališta u dve zapadne ključne države, Arizoni i Nevadi, zatvaraju se u 21 i 22 časa po istočnom vremenu, redom (Dakle, kod nas u 3 i 4 časa u sredu ujutru). Međutim, obe države se u velikoj meri oslanjaju na poštanske glasove, te brojanje može trajati danima.

Ključne države nisu jedino mesto gde možemo potražiti naznake u kojem pravcu idu izbori. Postoji nekoliko kongresnih trka u državama na istočnoj obali gde se rezultati brže prebrojavaju, uključujući Drugi i Sedmi okrug u Virdžiniji i Prvi okrug u Severnoj Karolini.

21:03 Nijanse će odlučiti predsednika!

Ankete i prognoze pokazuju da je predsednička trka izmeđ Kamale Haris i Donalda Trampa vrlo tesna. "Newsweek" je prikupio najnovije ankete i prognoze o šansama kandidata za osvajanje pobede.

Ankete

Zadnja anketa "NewYork Timesa" i "Siena Collegea" pokazuje da Haris ima blagu prednost u ključnim državama Nevadi, Severnoj Karolini i Viskonsinu. Tramp vodi u Arizoni, dok je u Mičigenu, Džordžiji i Pensilvaniji vrlo tesno.

ABC News / IpsosHarris - 49 odstoTrump - 46 odsto

TIPP InsightsTrump - 49 odstoHarris - 48 odsto

Emerson College Polling

Trump - 49 odstoHarris - 49 odsto

20:36 Pet lažnih dojava o bombama u Džordžiji

Okrug Fulton, u državi Džordžija, primio je pet lažnih dojava o bombama zbog koji su na pola sata evakuisana dva biračka mesta, prenosi Ej-Bi-Si njuz pozivajući se na direktorku lokalnih izbora Nadin Vilijams.

Okrug radi na tome da se produži radno vreme u tim biračkim mestima.

Državni sekretar Džordžije Bred Rafensperger rekao je da lažne pretnje bombama, koje su dovele do privremenog zatvaranja dva biračka mesta u okrugu Fulton potiču iz Rusije.

"Čuli smo da su neke pretnje stigle iz Rusije", rekao je on novinarima, prenosi RT internešnel.

On nije objasnio kako je utvrđeno da su pretnje povezane sa Rusijom.

20:30 Tramp objavio video u kom poziva Amerikance da izađu i glasaju

Donald Tramp je objavio video u kojem poziva Amerikance da glasaju i pokrenu "novo zlatno doba".

20:25 Uhapšen muškarac sa bakljom i signalnim pištoljem na Kapitolu

Američka policija u Kapitolu saopštila je da je upravo uhapsila muškarca koji je "smrdeo na gorivo" i imao "signalni pištolj" u centru za posetioce Kapitola u Vašingtonu.

U objavi na "Iksu" policija kaže da je muškarac zaustavljen tokom procesa pregleda u centru.

Centar je danas zatvoren za obilaske dok policija vrši istragu, dodaje se u objavi.

19:51 Prva hapšenja

Američki mediji javljaju da je FBI uhapsio dve osobe u Mičigenu zbog izbornih pretnji.

Kako piše BBC, jedan od osumnjičenih se dovodi u vezu sa planiranjem atentata na Donalda Trampa.

Muškarac identifikovan kao Isak Sisel, navodno je objavljivao postove na Reditu pod korisničkim imenom "ShootUpTrumpRally" i navodno je rekao istražiteljima da veruje da bi "sve bilo bolje da je Tramp mrtav".

19:46 Stigli konačni rezultati iz sela u Nju Hempširu: Tri glasa Trampu, tri Kamali

Tradicionalni prvi izborni rezultat na američkim predsedničkim izborima 2024. stigli su iz malog sela Diksvil Noč, na severnom delu Nju Hempšira.

Rezultat je mrtva trka: tri glasa za Kamala Haris i tri za Donalda Trampa, piše Gardijan.

Bilo je potrebno otprilike 12 minuta da se prebroje i overe glasovi šestoro stanovnika ove male zajednice u blizini kanadske granice, koja je decenijama glasala u ponoć na dan izbora.

Rezultat označava značajan pomak u odnosu pre četiri godine, kada je svih pet glasova otišlo Džou Bajdenu.

Diksvil Noč, u Belim planinama, započeo je svoje prevremeno glasanje 1960.

Tradicija je nastala u obližnjem gradu Hart’s Location, kako bi se izašlo u susret radnicima na železnici koji su morali da budu na poslu pre uobičajenog vremena za glasanje.

19:41 Velika verovatnoća da pobednika nećemo znati u izbornoj noći

Na izborima je unapred glasalo više od 77 miliona Amerikanaca. Prema federalnom zakonu, brojanje takvih glasova ne počinje pre izbornog dana.

Budući da svaka savezna država ima sopstvena pravila i praksu za brojanje glasačkih listića, nije poznato koliko će vremena proteći do proglašenja pobednika izbora. Velika je verovatnoća da se to neće desiti u izbornoj noći, a tome mogu da doprinesu i osporavanja rezultata u pojedinim saveznim državama. Na prethodnim izborima, 2020. godine, ishod je bio poznat četiri dana od zatvaranja birališta, a 2016. u izbornoj noći.

19:39 Hindusi se mole za pobedu Kamale Haris

Hinduistički vernici u južnom delu Indije s posebnom pažnjom prate izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, a objavljene su i fotografije vernika koji se mole za pobedu Kamale Haris.

Kao kćerka indijskih i jamajčanskih imigranata, Kamala Haris posebno je interesantna i javnosti u Aziji, a tokom predizborne kampanje i sama Haris je podelila uspomene iz detinjstva u kojima je naglašavala kako je ponosna na svoje indijsko poreklo.

U malenom gradu Madurai u Indiji, povodom izbora, vernici su posebnu pažnju posvetili i molitvama za njenu pobedu.

„Naš indijski, ali i tamilski vođa predaka, Kamala Haris, učestvuje na predsedničkim izborima. Definitivno će da pobedi“, rekao je jedan od osnivača hinduističke grupe Anušanat’s Anukragni organizacije.

Na videosnimcima pored idola hinduističkih bogova prikazani su transparenti sa likom Kamale Haris, a sveštenici idolima prinose molitve i latice cveća.

19:29 Glasalo 83 miliona Amerikanaca

Do sada je glasalo 83 miliona Amerikanaca, prema najnovijim podacima iz 48 država i Distrikta Kolumbija koje su prikupili CNN, Edison Research and Catalist.

Ovo je više od polovine od otprilike 158 miliona prebrojanih glasova na izborima za predsednika 2020. godine, ali je znatno niže od ukupnog broja predizbornih glasova te godine, kada je otprilike 70 odsto birača odlučilo da glasa putem pošte ili ranije uživo.

19:03 U Džordžiji izlaznost veća nego pre četiri godine

Izborni zvaničnici u okrugu Gvinet u Džordžiji kažu za CNN da očekuju da će glasovi na ovim izborima premašiti broj glasova u odnosu na 2020. godinu.

Direktor izbora Zek Manifold rekao je za CNN da je od 10:30 ujutro po lokalnom vremenu glasalo skoro 35.000 birača.

Istorijski gledano, od 17 do 19 sati bilo je najprometnije glasanje u okrugu. Danas je Manifold rekao da očekuje da će to biti i slučaj.

„Stvari teku glatko“, rekao je Manifold. “Srećom, nije bilo sigurnosnih problema.”

18:51 Tramp posle glasanja: Uveren sam u pobedu, neće biti tesno

Donald Tramp glasao je na Floridi na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u pratnji supruge Melanije posle čega se obratio medijima.

On je uveren u pobedu, čak smatra da "će biti ubedljiva pobeda koja neće biti ni tesna".

"Uveren sam u pobedu. Neće biti tesno. Imam informacije da nam svuda dobro ide. Ovo je najbolja od tri kampanje koje sam ukupno dosad imao", rekao je Tramp medijima pošto je glasao.

17:58 Šta je Izborni koledž i kako funkcioniše?

Od svog osnivanja, Sjedinjene Američke Države su koristile Elektorski koledž za izbor predsednika države. Kandidatu je potrebno 270 elektorskih glasova da bi osvojio Belu kuću.

Pet predsednika u istoriji države osvojilo je predsedničku funkciju bez pobede na izborima, putem elektorskog koledža - poslednji put Donald Tramp 2016. godine.

Njegova protivkandidatkinja te godine Hilari Klinton osvojila je 2,8 miliona glasova više od Trampa u celoj zemlji, ali je izgubila ključne države putem elektorskog koledža, sa 306 prema 232 glasova.

Tramp je 2020. godine izgubio i glasove i izborni koledž od Džoa Bajdena. Glas elektora bio je 306 prema 232, ali u korist demokrata.

17:52 Glasao Donald Tramp

Kandidat Republikanaca za predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, glasao je danas na predsedničkim izborima u SAD.

17:43 A gde su predsednički kandidati?

Kandidatkinja demokrata Kamala Haris, će u izbornoj noći biti na Univerzitetu Hauard u Vašingtonu gde će animirati birače da glasaju za nju, a potom će večerati sa svojom porodicom što je tradicija.

"Ispoštovaću tradiciju da večeram sa svojom porodicom. Dosta članova porodice je kod nas. Tokom dana ću razgovarati sa građanima i podsećati ih da glasaju", rekla je Harisova.

Bivši predsednik i republikanski kandidat Donald Tramp biće domaćin izborne večere u u njegovoj ličnoj rezidenciji u Mar-a-Lagu na Floridi.

17:41 Gde je aktuelni predsednik?

Predsednik SAD Džozef Bajden će rezultate izbora pratiti u Beloj kući sa prvom damom Džil.

17:39 Problemi u Pensilvaniji

Vreme za glasanje produženo je u okrugu Kambrija, u Pensilvaniji.

Kako prenose mediji, došlo je do "kvara softvera", što je poremetilo mogućnosti glasača da skeniraju svoje listiće, saopštila je Kancelarija okružnih komesara.

Izborni zvaničnici u okrugu insistiraju da "kvar ne bi trebalo da obeshrabri birače da glasaju na svojim biračkim mestima“.

17:26 Nilski konj predvideo pobednika izbora u SAD

Zvezda na društvenim mrežama, nilski konj Mu Deng iz zoološkog vrta u Tajlandu, predvideo je danas da će na predsedničkim izborima u SAD pobediti republikanac Donald Tramp.

Mu Deng je od dva ponuđena jela izabrao "Trampov obrok", kako bi presudio ko će pobediti na neizvesnim američkim izborima.

16:45 Veliki preokret na kladionicama preko noći: Trampove šanse za pobedu sve veće

Kladionica Polymarket, na dan američkih izbora, beleži sve veće šanse Donalda Trampa da postane predsednik.

Na toj platformi u ovom trenutku Tramp ima 62,3 odsto šanse da pobedi, dok Kamala Haris ima 37,8.

Sinoć su procene bile 58% za Trampa i 42% za Haris.

Na Polymarketu, gde se procenti ažuriraju u realnom vremenu, Tramp i Haris su bili najbliži po šansama 3. novembra, kada je Tramp imao 53%, a Haris 47%. Pre mesec dana, bili su potpuno izjednačeni.

15:56 Oglasio se Tramp

Republikanski kandidat za predsednika SAD, Donald Tramp, oglasio se na platformi X i poslao snažnu poruku američkim građanima.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…