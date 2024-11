UŽIVO! AMERIKANCI BIRAJU NOVOG PREDSEDNIKA: Veliki preokret na kladionicama preko noći (VIDEO)

Predsednički izbori u SAD počeli glasanjem u Diksvil Noču u Nju Hempširu.

U SAD se danas održavaju predsednički izbori, kao i glasanje za Predstavnički dom Kongresa i Senat.

Amerikanci u trci za Belu kuću boraju između Donalda Trampa, bivšeg predsednika koji je kandidat republikanaca i Kamale Haris, aktuelne potpredsednice koju su kandidovale demokrate nakon povlačenja kandidature predsednika Džoa Bajdena.

Za prevremeno glasanje pre glavnog izbornog dana opredelilo se više od 81 miliona ljudi.

16:45 Veliki preokret na kladionicama preko noći: Trampove šanse za pobedu sve veće

Kladionica Polymarket, na dan američkih izbora, beleži sve veće šanse Donalda Trampa da postane predsednik.

Na toj platformi u ovom trenutku Tramp ima 62,3 odsto šanse da pobedi, dok Kamala Haris ima 37,8.

Sinoć su procene bile 58% za Trampa i 42% za Haris.

Na Polymarketu, gde se procenti ažuriraju u realnom vremenu, Tramp i Haris su bili najbliži po šansama 3. novembra, kada je Tramp imao 53%, a Haris 47%. Pre mesec dana, bili su potpuno izjednačeni.

15:56 Oglasio se Tramp

Republikanski kandidat za predsednika SAD, Donald Tramp, oglasio se na platformi X i poslao snažnu poruku američkim građanima.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…