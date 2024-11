Predsednički izbori u SAD počeli glasanjem u Diksvil Noču u Nju Hempširu.

U SAD se danas održavaju predsednički izbori, kao i glasanje za Predstavnički dom Kongresa i Senat.

Amerikanci u trci za Belu kuću boraju između Donalda Trampa, bivšeg predsednika koji je kandidat republikanaca i Kamale Haris, aktuelne potpredsednice koju su kandidovale demokrate nakon povlačenja kandidature predsednika Džoa Bajdena.

Za prevremeno glasanje pre glavnog izbornog dana opredelilo se više od 81 miliona ljudi.

10:30 - Objavljeni podaci iz ključnih država, tek sada se zakuvava u Americi

Najnoviji podaci anketa iz svih sedam kolebljivih država u SAD i dalje nagoveštavaju da će borba između dva predsednička kandidata biti tesna i nezvesna.

Trump is leading the polls in all key states. But that doesn't mean anything.

