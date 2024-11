NJEGOVU REAKCIJU SU SVI ČEKALI! Evo kakvu je poruku građanima Amerike uputio Bajden

Džo Bajden se obratio glasačima

Američki predsednik Džo Bajden oglasio se putem društvene mreže "X".

"Ako ste u redu za glasanje, ostanite u redu. Izabrati Kamalu Haris i Tim Volca je važno", napisao je Bajden.

U Belu kući su popodne u rezidenciju dovezeni veliki televizori, a očekuje se da će se osoblje okupiti kako bi pratilo rezultate do kasno u noć.

Folks, if you’re in line to vote, stay in line.



Electing @KamalaHarris and @Tim_Walz is that important. I mean it.