NJEGOVO REVOLUCIONARNO OTKRIĆE POTVRDILA I SVETSKA STRUČNA JAVNOST: Željko Mitrović pionir u lečenju Covid-19 pomoću terapije ozonom! (VIDEO)

Željko je 16. marta na svom Instagram profilu najavio početak ozonizacije zgrade i ukazao na značaj ove procedure.

Pojava virusa Covid-19 i proglašenje pandemije, dovelo je do nastojanja svetskih stručnjaka i naučnika da pronađu lek ili bilo kakav metod, koji će biti efikasan u borbi protiv koronavirusa. Otkako se virus pojavio u Kini, pa sve do danas kada se većina zemalja u svetu bori sa ovom pošasti, u stučnim krugovima pojavili su se različiti načini za borbu protiv Covida-19, međutim, do sada se nijedan nije pokazao efikasnim.

Ipak, čini se da je vlasnik “Pink International Company” Željko Mitrović još pre mesec dana bio a pragu revolucionarnog otkrića – kada je započeo proces ozonizacije zgrade TV Pink, ali i sopstvene krvi. Željko je 16. marta na svom Instagram profilu najavio početak ozonizacije zgrade i ukazao na značaj ove procedure. Osim toga, Željko je ovu procedure primenio na sebi – ozonizovao je svoju krv.

Mesec dana kasnije, Željkova predviđanja su se obistinila. Stučna javnost u Italiji, koja se najteže broi sa epidemijom, objavila je niz naučnih radova sa istim zaključkom, koji dokazuju da je Mitrović bio u pravu. To potvrđuje i Aleksandar Ruben, eminetni profesor italijasnko – nemačkog porekla.

Razlog zbog kog sam srećan što pričam sa vama je što mi je jedan moj veoma dobar prijatelj pokazao tvit svog dobrog prijatelja, koji je zapravo vlasnik TV stanice Pink, gospodin Željko Mitrović. Pokazao mi je tvit koji je star mesec dana, a u kojem se govorilo o tretmanu Covida-19 u nekim bolnicama u Italiji. Veoma je jasno da je njegova velika vizija upravo potvrđena od strane različitih naučnika. Pre nekoliko dana, ti rezultati su objavljeni – zahvaljujući specijalnom uticaju ozona na telo, moguće je lečiti veoma ozbiljne slučajeve Covida-19. Vlasnik TV stanice znao je da ozon poboljšava cirkulaciju krvi, pomaže kiseoniku i pomaže obnavljanju krvnih ćelija. Te tri stvari su veoma važne u tretmanu Covida zato što virus napada hemoglobin i imuni sistem pacijenta. Prve bolnice koje su pokazale veoma dobre rezultate su u Bergamu i u španskoj Ibici. Tamo su se pacijenti oporavili veoma brzo iz veoma ozbiljnih stanja, bili sun a respiratorima, a posle samo nekoliko dana bili su bez ikakvih simptoma virusa. Zbog toga je Univerzitetska bolnica u Rimu zatražila studiju na 200 pacijenata, koji će biti tretirani ozonom. To je u stvari isti tretman koji je gospodin Željko Mitrović predlagao pre jedno mesec dana. Moram da istaknem da je zaista divno što se gospodin Željko Mitrović tako eksponirao kako bi komunicirao sa javnošću. On je na taj način podelio svoju viziju ali i mogućnost da se ljudi na drugi način leče od Covida-19 – rekao je Aleksandar Ruben za TV Pink.

Desetak profesora sa renomiranih svetskih klinika kontaktirali su ŽeljkaMitrovića sa pitanjem kojim aparatom sprovodi ozonizaciju krvi. Italijansko naučno društvo za ozonsku terapiju objavilo je studiju o poboljšanju zdravstvenog stanja pacijenata čija je krv tretirana ozonom. Ova terapija sprovodi se u 17 italijanskih bolnica. Rezultati su opšte poboljšanje kliničkog stanja: normalizacija telesne temperature, smanjenje reaktvnog proteina C (PRC), normalizacija otkucaja srca, poboljšanje zasićenja i smanjenje podrške kiseonikom, kao i normalizacija bubrežne funkcije (kreatin). Inače, ova terapija funkcioniše tako što se uzme između 150 i 200 mililitara krvi i pomeša se sa 5 miligrama ozona, a zatim venski vrati u krvotok.

Ono što je najvažnije i gotovo neverovatno je to da su se oboleli od koronavirusa oporavljali već posle pet dana, ističe zagovornik ovakvog lečenja, dr Marijano Francini.

Podaci nam govore da pacijent koji je u srednje teškom stanju, sa upalom pluća, sa infekcijom i koji je intubiran, može da se izleči. Od deset intubiranih pacijenata, 60 do 70 procenata može da se ekstubira i skine sa respiratora je rim se popravlja oksigenacija. Trenutno imamo 50 izlečenih, od čega je 11 bilo intubirano i sada ih je samo troje na respiratoru, dok 28 njih nije ni bilo intubirano, jer nisu došli do tog stanja da budu priključeni na respiratore, jer smo uspeli da ih izlečimo. Oni koji su odmah lečeni ozonoterapijom ozdravili su savršeno i otpušteni su iz bolnice – rekao je dr Francini, a iskustvo iz Itlaije žele da primene i lekari u Americi.

Povodom zaključaka italijanskih stručnjaka, oglasio se i Željko na svom Instagram profilu.

Veoma sam ponosan što će već od ponedeljka, skoro ceo svet primenjivati metodu koju sam ja prvi pomenuo u svojoj Instagram objavi pre mesec dana, tačnije 16 marta kada sam i započeo ozonizaciju Pinka i kada sam sebi ozonizovao krv! Ozon, pri ulasku u krv, odmah reaguje s molekulima, koji imaju duple elektronske veze i stvara ozonide. To su reaktivni kiseonične grupe i produkti lipidne oksidacije - peroskidaze, peroksili, alkeni i alkani. I to su glavni “messeneger” za ključne biohemijske i imunološke efekte ozon terapije. Efekti ozona: - Oštećuje proteinski omotač (kapsid) i reproduktivni ciklus virusa. Peroksidacijom raskida vezu virusa i ćelije. - Povećava proizvodnju interferona i interleukina-2 - Izaziva islobađanje pristaciklina (vazodilatator) - Povećava glokolizu eritrocita i stimuliše 2,3 difosfoglicerat, što vodi do povećanja oslobađanja kiseonika u tkivima. - Poslednji klinički nalazi govore da smanjuje mogućnost “citokinske oluje” - kao deksametazon. Korona virus ima veće količine cisteina u svom spike proteinu. Pošto je cistein izuzetno osjetljiv na oksidaciju (do disulfida), ozon ga istog momenta oksidira. Upotrebljavali su ga kod pacijenata s Ebolom - svi teški slučajeva preživili, bez komplikacija (a ebola pravi komplikacije kod preživelih). Prvi je patentirao ozon generator Siemens, Tesla patentirao svoj 1896, osnovao Tesla Ozone Company i prodavao ozon u maslinovom ulju. Kralj! - napisao je Željko.

Željko je sasvim sigurno došao do revolucionarnog rešenja u borbi protiv koronavirusa, a rezultate ćemo videti kada ozonoterapija počne da se primenjuje u svetu, ali i kod nas.

Autor: M.Đ.