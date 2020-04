ŠOK – OVO SU POSLEDICE OZONIRANJA KRVI! Nakon izvođenja postupka na sebi, evo šta je uradio Željko Mitrović! (VIDEO)

View this post on Instagram

Mnogo me nervira što sve te silne milijarde uložene u svetsko zdravstvo, rezultiraše jednim genijalnim lekom koji se zove”ne izlazite iz kuće” to je isti onaj lek poznat jos iz sresnjeg veka! Ja imam svoj put i nadam se da se niko zbog toga neće ljutiti! Još jednom preventivno sebi ozoniram krv!