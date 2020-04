Poznati muzičar PREMINUO OD KORONAVIRUSA! Kolega mu odao POČAST uz OVE REČI!

Tuga!

Poznati basista Metju Selidžmen, koji je 1985. godine svirao zajedno sa Dejvidom Bouvijem na čuvenom Live Aid-u, preminuo je od koronavirusa.

Selidžmen se dve nedelje borio sa covidom-19, priključen na raspiratoru, u bolnici St. George u Londonu.

Basista je poznat kao član kultnog benda 80-ih godina "The Soft Boys and the Thompson Twins" kao i po zajedničkim nastupima sa pevačem Tomasom Dolbijem.

Frontmen benda "Soft Boys", Robin Hičkok, odao je počast svom preminulom prijatelju i bivšem kolegi iz benda sa kojim je svirao na poznatom "Underwater Moonlight", rekavši:

- Svi odlaze, ali niko nije očekivao da će Metju tako iznenada otići i napustiti nas zauvek. Duboko sam zahvalan što sam imao prilike da sviram sa njim - njegovo lice je sijalo poput mesečine od uživanja dok bi svirao. Bio je omamljen muzikom. Metju će zauvek biti jedan od velikana - izjavio je Hičkok.

Metju Selidžmen je rođen na Kipru a odrastao je u Engleskoj. Kao basista se prvi put istaknuo u bendovima "Bruce Woolley" i "Camera Club".

Metju je takođe svirao i sa "The Fallout Club", "The Thompson Twins", "The Dolphin Brothers" a u jednom se trenutku pridružio i Delbijevoj solo grupi.

Kasnije je stekao reputaciju serijskog muzičara, te je sarađivao sa poznatima među kojima su bili Morisej, Tori Amos, Sinead O Konor i Dejvid Bouvi.