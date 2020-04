GRAWE OSIGURANJE DONIRALO ZNAČAJNA SREDSTVA: Više od 4.000.000 dinara izdvojeno za medicinsku opremu i pomoć ugroženima!

View this post on Instagram

Obezbedite sebi zaštitu i tokom vanrednog stanja. 🍀 Kontaktirajte nas iz sigurnosti Vašeg doma koristeći Vama poznate alate za audio ili video komunikaciju. 👩‍💻 Pripremićemo rešenje prema Vašim potrebama. 💬📱📲 https://www.grawe.rs/service/upit-za-sve-vrste-osiguranja/ #ostanitezdravi #sigurnostpresvega #uzVas #grawesrbija