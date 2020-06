NJEGOVA LJUBAV PREMA MUZICI STVORILA JE PINK IMPERIJU: Šta će sve doneti strast Željka Mitrovića prema ekstremnim sportovima? (VIDEO)

Željko je danas testirao novi patent: pokretnu hidrauličnu platformu za takozvani kopneni parasejling.

Vlasnik “Pink International Company” Željko Mitrović veliki je zaljubljenik u muziku, a pored toga, poznato je i da je pasionirani ljubitelj sporta, i to posebno ekstremnih sportova. Tako su svi koji ga prate na Instagramu već imali priliku da vide njegove čuvene vožnje skejtom po beogradskim, njujorškim i evropskim ulicama, a sada je odlučio da ode korak dalje.

Naime, upravo ta ljubav prema ekstremnim sportovima i inovacijama, dovela je do toga se Željko bavi razvojem i unapređenjem različitih dodataka za ekstremne sportove. Tako je Mitrović za ovo leto najavio desetak patenata, a jedan od najznačajnijih su turbo mlaznice, koje bi mogle biti pravo otkriće za sve one koji voze skejt, rolere ili bicikl. Osim turbo mlaznica, Željko je danas testirao i novi patent: pokretnu hidrauličnu platformu za takozvani kopneni parasejling (eng. terrestrial parasailing). Iako je zbog posebnih vazdušnih struja, ruža vetrova ali i ograničenog manevarskog prostora same platforme to delovalo nemoguće, Željko je uspeo da sa svojim timom reši sve potencijalne probleme i uspešno poleti i sleti na POKRETNU hidrauličnu platformu sa vitlom, koja je specijalno konstruisana za ovu priliku, i prema našim saznanjima prva u svetu. Ovakva platforma biće korišćena za parasejling na kopnu, koji je do sada bio mahom vodeni sport.

Danas ćete prisustvovati mom prvom letu sa ove platforme, konačno je došao taj dan posle nekoliko dana pripreme. Ovo je, ja bih rekao, prva hidraulična platforma u svetu za poletanje i sletanje, zapravo za ono što se zove kopneni parasejling, ali sa platformom. Znači, koliko mi znamo, to niko u svetu nije izveo, jeste sa padobranom koji vuku džipovi u pustini, ali još niko nije projektovao hidrauličnu platformu koja može relativno bezbedno da omogući poletanje i sletanje padobranom. Pošto nije bilo drugih dobrovoljaca, ja sam pilot koji će to izvesti. Sve to radimo jer planiramo da ovo zaštitimo i ponudimo u komercijalne svrhe, zato što je parasejling do sada bio moguć samo na vodi, tačnije moru, pre svega zbog plovidbene jednostavnosti i zbog toga što je mogućnost manipulacije svakog čamca 360 za razliku od ovakvih platformi. Ali svejedno, rešili smo sve problem koji su na kopnu mnogo izraženiji – različita strujanja, ruže vetrova i sve ostalo što značajno opterećuje ovu vrstu plovidbe u vazduhu – rekao je Željko neposredno pre probne vožnje.

Osim što sama po sebi predstavlja pravo otkriće, hidraulična platforma će Mitroviću biti osnov za testiranje turbo mlaznica za kretanje u vazduhu i na kopnu.

Dakle, ovo sve radimo ne samo da bismo komercijalizovali ovu vrstu usluge, nego i da bismo omogućili testove i eksperimente u vazduhu sa mlaznicama. Mlaznice su jedan od mojih najznačajnijih patenata, ima ih dve, jedna stoji u jednoj, druga u drugoj ruci. Za one koji voze skejtove, rolere i bajseve, ovo će biti velika pomoć zato što sa velikom potisnom snagom mogu da se postignu veoma velike brzine, ako ste na točkovima gde nema velikog trenja. Nama je ovo potrebno i da bismo vršili eksperimente u vazduhu zato što pretpostavljamo da ćemo sa ovim mlaznicama moći da ispravljamo i definišemo pravac kretanja bez obzira na ružu vetrova – rekao je Željko.

S obzirom na to da su procene da bi uz turbo mlaznice skejt mogao da razvije brzinu značajno veću od 100 kilometara na čas, verujemo da će ovo otkriće, ali i hidraulična platforma za parasejling, biti prava poslastica za sve ljubitelje ekstremnih sportova i adrenalina. Poslednji u nizu projekata Željka Mitrovića biće leteći automobili, odnosno flying car, koji je Mitrović najavio za 1. avgust i kojim će nadleti Beograd u nedelji izmedju 1. i 7. avgusta.

Željko je snimak testiranja hidraulične platforme za kopneni parasejling objavio na svom profilu na Instagramu, objava za nepuna dva sata ima skoro 21.000 pregleda, a brojke iz minuta u minut rastu. S obzirom na to da je iz njegove velike ljubavi prema muzici stvorio Pink imperiju, odnosno TV Pink i izdavačku kuću City Records, ostaje da u narednim mesecima vidimo šta će doneti njegova ljubav prema ekstremnim sportovima i patentima.

Autor: M.Đ.