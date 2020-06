NAKON KOPNA, SVOJ PATENT TESTIRAO I U VAZDUHU! Željko Mitrović testirao turbo mlaznice na visini od 200 metara, rezultati su neverovatni! (VIDEO)

View this post on Instagram

U vazduhu moje mlaznice rade čarobno! Na 200 m visine sa trećinom snage mlaznica, menja sam visinu i pravac kretanja za po 20 m/s ,što je 72km/h,naravno palio sam ih samo po jednu sekundu da ne bih zavrsio kod Sv Petra! Nebično je što je efekat ovoliko visok bez obzira na dve moćne supotstavljene sile koje deluju u različitim smerovima!