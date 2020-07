VOŽNJA OKO SLAVIJE POPUT BEOGRADSKOG FANTOMA: Željko Mitrović pokazao kako turbo mlaznice funkcionišu u svakodnevnom saobraćaju! (VIDEO)

View this post on Instagram

‪Hvala profesorima, asistentima i inženjerima mašinskog fakulteta u Beogradu na uloženom trudu pri realizaciji ovog projekta i na poverenju da moje ideje imaju smisla! Ovaj klip smo snimili u “Sunday morning” negde pred zoru, na Slaviji kao promo za londonski Selfridges gde ce se moje mlaznice prodavati od prvog oktobra! P.S. Morao sam da smršam 15 kg zbog flying car-a koji privodimo kraju, kako bi dobio dodatnih 5 min. autonomije u vazduhu. Početkom avgusta, probni pilot Žex će nadleteti Beograd!‬