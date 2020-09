NA NJIH NIJE ZABORAVIO: Željko Mitrović ima plan za klince iz Zvečanske!

Osvrt na prošlogodišnju posetu i planovi za dalje.

Željko Mitrović, osnivač i vlasnik Pink Media Group, 12. godina za redom štićenike Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvećanskoj šalje na more. Akcija koju Mitrović i njegova kompanija organizuju postala je već tradicionalna. Ove leto, s obzirom da smo svedoci moderne pošasti koja hara svetom, tradicija je nevoljno bila prekinuta. Uprkos želji obe strane da štićenici doma u Zvečanskoj ne budu uskraćeni za letovanje, ideja je odložena do daljnjeg.

Ovo subotnje popodne Željko Mitrović je napravio osvrt na prošlogodišnju uspešnu akciju, kada je drugi put poslao decu iz Zvečanske na more i to je podelio sa svojim vernim pratiocima na Instagramu.Željko tada ne samo da ih je posetio da bi proverio da li su zadovoljni sa smeštajem i hranom – već je želeo da sa njima podeli njihove komletne utiske, kao i da sa njim dođe i kamion iznenađenja! Podsetimo, prošle godine je Željko Mitrović, sem što je poslao decu drugi put na more, odovorio na njihove želje koje su mu slali preko Instagrama, i lično im doneo na more, u sklopu kamiona iznenađenja - električne trotinete, trotinete, bicike i čamce. A sve zarad želje da njihova mladost ne pati, da se osećaju da neko čuje njihove potrebe i da su voljeni!

“To što su usamljeni, ne znači da su to izabrali, nego im je to sudbina nametnula. Mislim da je ovakva akcija i masovnost ovakvih akcija direktno učinila da se njihova pozicija poboljša” – svojevremeno je govorio Mitrović. A u opisu njegovog današnjeg posta mogli smo da vidimo ne samo da nije zaboravio na svoje klince iz Zvečanske, već da ima i planove za njih u narednom periodu. Njegova ideja jeste bezbedno more u oktobru za štićenike Zvečanske.

Podsetimo da upravo Dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj predstavlja mesto gde TV Pink i Željko Mitrović odvajaju najvise sredstava i donacija u proteklih 13 godina – te je Zvečanska bila pravo mesto da se “Konvoj solidarnosti” ,ovog proleća, posle mesec dana privede kraju i to najvećom donacijom ovoj ustanovi do sada. Akcijom Željka Mitrovića i kompanija koje su odlučile da učestvuju, podstaknute njegovim primerom, mališanima su ulepšani dani ograničenog kretanja. Ova akcija predstavljala je samo nastavak svega što su Željko i TV Pink do sada uradili za štićenike Zvečanske – organizovanje letovanja, posete predstavi “Dizni na ledu” i drugim manifestacijama, kao i akcije renoviranja i opremanja igraonica u pet ustanova koje pripadaju Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj.

Zahvaljujući kompaniji Pink Media Group i Željku Mitroviću, deci koja detinjstvo provode van topline roditeljskog doma, vraćen je osmeh na lice, što je dodatni motiv za još humanitarnih akcija ovog tipa. A Željku želimo svu sreću u oktobru i da uspešno ostvari svoj plemeniti cilj.

Autor: S.P.