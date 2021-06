MUP: Ne postoje konkretna saznanja o mogućem ugrožavanju bezbednosti ćerki Zdravka Krivokapića!

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je proverama utvrđeno da ne postoje konkretna saznanja o mogućem ugrožavanju bezbednosti ćerki predsednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića.

Uz to, srpska policija, s obzirom na to da je reč o štićenim ličnostima u Crnoj Gori, preduzima mere njihovog obezbeđenja dok borave u Beogradu i sa ćerkama Krivokapića ima redovan telefonski kontakt. One se do sada policiji nisu požalile da se osećaju ugroženo u Srbiji.

Napominjemo da je policija nakon verbalne note Ambasade Crne Gore u Beogradu kojom je zatraženo preduzimanje mera na njihovoj bezbednosti, ponovo razgovaralo sa ćerkama crnogorskog premijera i policijskim službenikom Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i niko od njih nije izneo konkretna saznanja o mogućem ugrožavanju njihove bezbednosti.

Ističemo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, takođe, od nadležnih bezbednosnih službi zatražilo mišljenje i da je nakon provera konstatovano da ne postoje konkretna saznanja koja bi ukazala na mogućnost ugrožavanja njihove bezbednosti.

Srbija je bezbedna zemlja i policija je tu da brine o bezbednosti svakog građanina. Smatramo da je neozbiljno i tendenciozno da ukoliko se osećaju nebezbedno, ćerke crnogorskog premijera to prvo saopšte medijima, a da pritom ne obaveste policiju.