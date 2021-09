NESTALI HAKERI IZ NIŠA! Njihovo izručenje zahtevaju SAD, uzeli silne milione!

Troje od 10 niških hakera čije izručenje zahtevaju Sjedinjene Američke Države nisu više dostupni našim pravosudnim organima.

U pitanju u prvooptuženi Kristijan Krstić, njegova supruga Ksenija Krstić Fej Atilano i Marko Pavlović, saznaje Tanjug.

Oni se nisu javili nadležnoj policijskoj stanici u Nišu, na šta su bili obavezni.

Sprski sudovi su konstatovali da su ispunjene pretpostavke za njihovo izručenje, ali je Evropski sud za ljudska prava stopirao to izručenje do kraja septembra, odnosno do odluke o predstavkama koje su podneli njihovi advokati, a koje se tiču navodnog kršenja prava okrivljenih.

Deset hakera iz Niša se u Teksasu tereti da su počinili računarske prevare putem lažnih investicionih platformi u Teksasu, od oko 70 miliona dolara.