Vesić: Napadi na Vučića iz Hrvatske uvek kad Srbija napreduje!

Tvrdnje u pojedinim hrvatskim medijima da je Aleksandar Vučić lično tukao svedoka na suđenju Srbima osumnjičenim za zločine u Glini 1991. godine su monstruozna laž i takve laži se uvek javljaju kada Srbija ima dobre rezultate i kada napreduje, izjavio je Goran Vesić gostujući na TV Vesti.

– Mogu da kažem vrlo odgovorno da u vreme kada se to pominje Aleksandar Vučić je zajedno sa mnom studirao na Pravnom fakultetu. Pošto ga znam od 1990. godine, zajedno smo išli na vežbe, viđali se u biblioteci, on se nije ni bavio politikom do 1993. godine, interesovali su ga ispiti. Tada smo spremali ispite, viđao sam ga stalno na fakultetu kao i u univerzitetskoj biblioteci – istakao je Vesić.

On je podsetio da je uvek postojala ljubomora Zagreba zato što se Beograd razvija i da se to videlo i na sinoćnoj projekciji filma o Branku Pešiću i da se tada pojavio naslov u hrvatskim medijima “Beograd ima petlju” zbog otvaranja Mostarske petlje.

– Njima je problem što Vučić ima petlju, što Srbija napreduje zato što Srbija prestiže Hrvatsku, postaje sve jača vojno kao i ekonomski. Zato sada treba onoga ko vodi Srbiju i ko je najzaslužniji za naše uspehe oblatiti i na svaki način ga uniziti i pokazati da Srbija ne može da napreduje. Ta mržnja koja nažalost dolazi iz nekih delova hrvatskog društva je patološka. Oni imaju praksu tajnih optužnica i to ne postoji nigde na svetu jer je potpuno normalno da su optužnice javne. U zemlji koja je članica EU postoje inkvizitorske metode optuživanja ljudi i sada treba izmisliti priču o Vučiću. Tako mogu da izmisle o meni ili bilo kome drugom – rekao je Vesić.

On je rekao da postoje stotine ljude koje su mogle da vide njega i Vučića na fakultetu i koji znaju gde su bili 1991. i 1992. godine.

– Ja sam za to svedok, možda za Hrvate nisam kredibilan svedok jer oni vole lažne svedoke. Zajedno smo sedeli u biblioteci i spremali ispite. Sada se bavimo nečim što se nije dogodilo i to je njihov cilj. Nikada se neće izviniti jer to rade ciljano i namerno. Postoje delovi hrvatskog društva, koji umesto da se trude da budemo dobre komšije jer smo upućeni jedni na druge, oni bi da Srbija nestane jer oni jedino tako mogu da budu srećni. Vučić je na meti jer je podigao Srbiju i biće raznih priča i dalje – dodao je Vesić.