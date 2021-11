Brnabić ogolila pismo kongresmena: Rezultat rada lobističkih agencija!

Televizija N1 danas je u NTB Beograd, na potpisivanju sporazuma između Instituta za vestačku inteligenciju i Grada Beograda nastavila da insistira na temi pisma američkih kongresmena.

Potpisivanju je prisustvovala premijerka, koja je istakla da broj kongresmena koji je potpisao pismo nije imponzantan, te je možda potrebno promeniti lobističkih agenciju.

Predsednica Vlade istakla je da svako sa svojim novcem ima pravo da radi šta god poželi. “Vi ste tako mogli da nađete 6 poslanika u sazivu Narodne Skupstine, platite i izlobirate da kažu da je na izborima pobedio Dragan Đilas, iako na njima nije ni učestvovao. Vi napišete pismo, oni ga potpisu, i onda biste me isto pitali šta ćete uraditi povodom tog pisma? Pa ne biste.

Brnabić je istakla da je svakome potpuno jasno da je potpuno nerealno da se kongresmeni u SAD bave televizijom Pink ili Telekomom, već je očigledno da se tu kriju nečiji poslovni ciljevi.

“Ja zaista ne verujem u to da se kongresmeni u Americi bave Pinkom i Telekomom, i da očekuju da SAD sada otprizna izbore koje je već priznala. Ni vi u to ne verujete, osim ako niste naivni. A pošto znam da niste naivni, onda znam da ni vi u to ne verujete, već morate da mi postavite to pitanje, jer vam je to posao” zaključila je premijerka.