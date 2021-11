Povećane plate vojnicima na dobrovoljnom služenju vojnog roka!

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović predstavio je danas, posle obilaska Centra za obuku Kopnene Vojske u Požarevcu, novine u vezi sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka. Osim olakšanih procedura prijavljivanja za dobrovoljno služenje, povećane su plate, ali i ubrzan i pojednostavljen postupak za prijem u radni odnos u Vojsku Srbije za zainteresovane po završetku služenja vojnog roka.

Ministar Stefanović je istakao da su u prethodnom periodu Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije temeljno radilo na unapređenju koncepta dobrovoljnog služenja vojnog roka.

– Želeli smo da ljudima koji se opredele da na ovaj način dođu u svoju vojsku da služe Srbiji da olakšamo i omogućimo što jednostavnije procedure. Unapređenja su sprovedena na osnovu onoga što su nam ukazali sami vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka, a od kojih jedan veliki deo želi da nastavi svoju karijeru u Vojsci Srbije. Oni su isticali da su do sada procedure, recimo, zdravstvenih pregleda bile preduge i prekomplikovane, da su ih već prošli kada su dolazili da dobrovoljno služe vojni rok, a da su onda opet prolazili kroz drugačije ponovo kada su trebali da postanu vojnici profesionalci. Sagledali smo te nedostatke i zatim ujednačili sve kriterijume i procedure, tako da sada svi oni koji prođu zdravstvene preglede tokom dolaska na dobrovoljno služenje vojnog roka, faktički su time i prošli procedure i preglede da bi mogli da konkurišu za profesionalne vojnike – rekao je ministar.

On je objasnio da je time značajno smanjeno potrebno vreme za stupanje u profesionalnu vojnu službu vojnika koji su dobrovoljno odslužili vojni rok.

– Prvo, uštedeli smo novac. Otprilike oko 11 miliona dinara smo uštedeli samo Upravi za vojno zdravstvo zato što su toliko koštali dvostruki pregledi. Vojnici koji, tokom dobrovoljnog služenja vojnog roka, dakle u tih šest meseci, iskažu nameru da budu profesionalni vojnici, sada mogu da konkurišu za jedinice, da predaju svu dokumentaciju, da se u tom vremenu urade bezbednosne provere i sa važećim zdravstvenim pregledom koji će im važiti, već u šestom mesecu svog služenja će zapravo moći da znaju da li su primljeni i da li već sledećeg meseca mogu da stupe u redove profesionalnih vojnika – istakao je Stefanović.

On je podsetio da se nekada u procedurama prijema gubilo i po godinu i po do dve, što je dovodilo do toga da kandidati odustanu od profesionalne vojne službe jer su u međuvremenu dobili ponudu za drugi posao.

– Povećali smo i plate. Na dobrovoljnom služenju vojnog roka prosek plate do sada je bio 20.968 dinara za vojnika, 22.000 za razvodnika i 23.000 za desetara. Polaznici Škole rezervnih oficira su imali oko 15.881 dinara prosečno. Nova mesečna plata biće 34.766 dinara za vojnika, 36.504 dinara za razvodnika, 38.000 za desetara i 38.000 za polaznika škole rezervnih oficira, što je veoma značajno povećanje. To je, dakle, sa 125.000 na 208.000 za provedeni period u vojsci, odnosno 66 odsto povećanje plate za vojnika, odnosno 141 odsto za polaznika škole rezervnih oficira, jer smatramo da je nepravedno da oni koje školujemo za rezervne vojne starešine budu u tom smislu oštećeni – naglasio je ministar.

Stefanović je ocenio da su to sada pristojna primanja i da će to biti značajan stimulans. On je, takođe, kao jednu od novina istakao novu, olakšanu proceduru prijavljivanja. Svi zainteresovani za služenje vojnog roka moći će da se prijave u 1.500 ekspozitura "Pošte Srbije" i posredstvom e-uprave. On je podsetio da je prijavljivanje do sada bilo moguće samo u nadležnim centrima Ministarstva odbrane.

Ministar je izneo i podatak da se u prethodne tri godine konstantno povećava broj upućenih regruta u centre za obuku, te da je tako 2019. godine na dobrovoljno služenje upućeno 963 regruta, 2020. godine 1.154 regruta, a ove godine, bez decembarskog uputnog roka, njih 1.268.

– Očekujemo više od 1.400 sa decembarskim uputom, što će zaista biti jedan od najboljih rezultata u poslednjih par godina. Ne kažem da je to nešto čime smo u potpunosti zadovoljni, ali postoji uzlazni trend i hoćemo da motivišemo mlade ljude da dođu u svoju vojsku, vide šta naša Vojska nudi, kakve sve specijalnosti mogu da obavljaju i šta je to što mogu da nauče – objasnio je ministar Stefanović.

On je dodao i da ove mere neće biti jedine koje će Ministarstvo odbrane, podstaknuto predlozima i sugestijama vojnika i građana, preduzeti u narednom periodu.

– Zaista osluškujemo šta je to što ljudi kažu i reagujemo, rešavamo probleme. Juče sam imao priliku da razgovaram s predsednikom o tome. On je neko ko dobro razume probleme Vojske. Hoću da se zahvalim za njegovu ogromnu podršku i pomoć, posebno na povećanju plata za ceo sistem Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane, koje će biti jedno od najvećih u zemlji. Bez podrške predsednika ni ovaj koncept o kojem smo danas razgovarali, ni sve ovo što radimo na povećanju plata ne bi bilo moguće i zaista očekujem da ćemo i u budućnosti nastaviti da jačamo našu vojsku– rekao je ministar odbrane.

Stefanović je poručio da je ponosan na svakog vojnika, koji je došao da služi dobrovoljno vojni rok.

– Zahvaljujem se njima i njihovim porodicama. To je zaista posebna čast za sve nas što su se opredelili da dođu u našu vojsku. Verujem da je velika čast i za njih da budu deo jedne od najsnažnijih organizacija, koja je najveća podrška našem narodu kroz celu istoriju – zaključio je ministar.

Ministar Stefanović danas je u Centru za obuku Kopnene vojske u Požarevcu prisustvovao i delu obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka rodova pešadije, oklopnih jedinica, artiljerije, inžinjerije te vojnopolicijske i izviđačke specijalnosti. U sklopu obilaska predstavljen je i novouvedeni trenažer za obuku posade tenka M-84, proizvod Vojnotehničkog instituta, koji omogućava da se, uz pomoć kompjuterske simulacije istovremeno i sinhronizovano obučavaju svi članovi tog oklopnog borbenog vozila. Posle obilaska, ministar je održao sastanak sa pripadnicima Centra za obuku Kopnene vojske na kome im je saopštio novine koje se odnose na rad njihove jedinice i njene sadašnje i buduće pripadnike. On je takođe iskoristio priliku da, iz prve ruke, čuje predloge pripadnika Centra u vezi sa unapređenjem uslova rada i funkcionisanja tog sastava.

Današnjoj aktivnosti prisustvovali su državni sekretar Branko Živanović, pomoćnik ministra za ljudske resurse Katarina Tomašević, zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Nikola Dejanović, načelnik Uprave za kadrove pukovnik Zlatko Mišić, načelnik Uprave za obaveze odbrane pukovnik Dragan Kotarlić i komandant Centra za obuku Kopnene vojske potpukovnik Duško Jović.