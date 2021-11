OVO JE TAJNA EKONOMSKOG BUMA NOVOG SADA: Uređene institucije, pravna sigurnost, stabilne finansinsije - signal stranim investitorima!

Čak 29 velikih ivesticija koje su se u proteklih desetak godina slile u Novi Sad obezbedivši tako 11.500 novih radnih mesta, najbolji su naša zemlja i Vojvodina kao njen neraskidiv deo, postale veoma atraktivne za strane ivesticije. Ono što je specifično je da je Novi Sad podjednako privlačan i za kapital sa Istoka i onaj sa Zapada, iz Evrope, Azije i Sad…

Statistika za koje stručnjaci ističu da je uvek neumoljiva idu u prilog ovoj tezi jer je budžet grada nikada nije bio veći, konkretno dupliran je za proteklu deceniju, od kada je na čelu grada Miloš Vučević koji je na prethodnim izborima po treći put izabran za gradonačelnika, prvi put u istoriji i po mnogima jedan od najuspešnijih. Novi Sad je jedan od retkih gradova u sRbiji gde su vrtići potpuno beslatni.

I sam gradonačelnik Novog Sada je obraćajući se svojim sugrađanima izjavio da je budžet je duplo puniji I da ove godine iznosi rekordnih 34,46 milijardu dinara. On je naglasio da su sramne optužbe bivšeg režima, a sadašnjeg dela opozicije da idemo u dužničko ropstvo.

Naš grad nalazi se na auto-putu a ne na nekim seoskim magistralnim putevima – istakao je Vučević.

Politikolog dr Jelena Vukoičić ističe da investicioni bum koji se dešava u proteklih deseatak godina desio zbog sigurnih instiitucija sistema, ali I povoljnih ekomomskih I političkih prilika,

Ranije je bilo mnogo korupcije i bukvalno se dešavalo da neki lokalni šerif stopira investiciju jer nije dobio svoj deo kolača, što je nedopustivo! Za razliku od pređašnjih vremena, danas je nezamislivo da se takve stvari dešavaju, jer svako ko bi pokušao nešto tako imao bi problem sa vrhom države. Takođe, osim pravne sigurnosti njihovog kapitala, razlog više zbog koga se investitori odlučuju za našu zemlju jeste i razvijena infrastrukturna mreža. Prioritet su im brze saobraćajnice, jer niko neće doći tamo gde nema autoputeva. Privlače ih i olakšane i pojednostavljene procedure otvarnja firmi i uopšte poslovanja kod nas – uverena je dr Vukoičić.

Srbiju vide sve više kao državu koja nudu viskoobrazovni kadarOna podvlači još jednu novinu, a to je da našu zemlju više “ne doživljavaju kao rezervoar jeftine radne snage, već državu koja nudi visokoobrazovani kadar”.

To su kvalitetni ljudi, stručnjaci u svojim oblastima koji su dobro plaćeni. Drago mi je što smo kao država ušli u novu fazu i što nove investicije motivišu mlade ljude da se zapošljavaju u da ostanu u zemlji – navodi.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, saglasan je sa opažanjem da je u našoj zemlji i Vojvodini kao njenom delu, sve više stranih investitora.

Nekoliko faktora je doprinelo tome: predvidiva i stabilna poslovna klima zasnovana na poštovanju zakona, pozitivni pravni propisi, kvalitetna radna snaga, manji troškovi za pokretanje biznisa i konačno dobra reputacija- Ta pozitivna priča oko Vojvodine i Novog Sada upravo je kombinacija navedenih faktora. Ne treba zaboraviti i još jednu pravilnost – da ništa ne uspeva tako dobro kao uspeh. Prevedeno na teren Novog Sada, jedna investicija privlači drugu, pa treću. Kada uđete u taj pozitivni niz, stvari idu spontano – ističe Stanković.

Za političkog analitičara Branka Raduna i prednosti Novog jer percipira kao regionalni IT centar.

Novi Sad je zato prepoznat u svetu kao grad koji je iznedrio mnoge stručne kadrove u IT sektoru. Kada je jedan američki milijarder iz Kalifornije kupio IT firmu u Novom Sadu, naveo je šta ga je sve opredelilo da svoj biznis preseli ovde. Bili su to niski troškovi života, a opet činjenjica da je Novi Sad dovoljno veliki grad koji ima sve sadržaje koji su potrebni – univerzitetski je centar, ima ima bogat kulturni život i mnoštvo sportskih dešavanja. Pravna sigurnost je takođe nešto što visoko vrednuju, jer im je bitno da je njihov kapital ovde siguran – kaže Radun

Tako je tokom protekle decenije, Novi Sad je uspeo da se čvrsto pozicionira među najznačajnijim investicionim destinacijama u ovom delu Evrope, i to za najpre moderne tehnologije. To potvrđuje prisustvo brojnih IT kompanija koje uspešno posluju u Novom Sadu i zapošljvaju veliki broj naših inženjera i stručnjaka

Šta kaže statistika – pad nezaposlenosti za 54 odsto

Ako pogledamo podatke broj u Novom Sadu od 2012. do 2019. godine, pao sa 29,8 hiljada na 13,9 hiljada, što predstavlja pad od 54 odsto. Kreditini rejting Novi Sad raste i sve to zajedno dovelo je do toga da u Srpsku Atinu pristižu najveća svetska imena sa kaptalno intenzivnim investicijama.

Svetske kompanije koje posluju u Novom Sadu:

NIDEK – Japan – vrednost investicije 100 miliona evra, nekoliko stotina radnih mesta, BERI KALEBO – Švajcarska – fabrika čokolade – izvozno orijentisana, KONTINENTAL – Nemačka dve ivesticije vredne 140 miliona evra , u razvojnom centru trenutno radi 600 inženjera, ŠNAJDER ELEKTRIK – Francuska – zapošljava preko 1000 radnika, APTIV – multinacionalna kompanija zapošljava 600 radika, LIR – Američka kompanija – autoindustrija

Šta je sve završeno?

Stanovi za izbeglice, stanovi za pripadnike službi bezbednosti

Novi Žešeljev most, Dom zdravlja – rekonstrisan posle 40 godina – 9294 metra kvadratnih i 362 zdravstvena radnika, koncertna dvorana u okviru Muzičke i baletske škole – 15.000 kvadrata, izgradnjena četiri nova vrtića

Planirani projekti:

Novi most – početak gradnje do kraja godine, Pešačko – biciklistička staza preko Dunavskog mosta, Planirana izgradnja još dva doma zdravlja, Prečitač otpadnih voda