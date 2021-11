OVO ĆE BITI GLAVNA TEMA PUTINA I VUČIĆA: Šta Srbija može da traži, a šta da dobije?

Energetska kriza u svetu dobila je razmere pandemije jer je od nestašice gasa retko koja država izuzeta, a u sred tog globalnog ludila koje je uslovilo enormno uvećanje cene plavog energenta, Srbija očekuje da te potrese izbegne, a nadu za takav scenario joj uliva susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina.

Zbog toga svi sa nestrpljenjem očekuju rasplet događaja u Moskvi, koji je planiran za 25. novembar, kada bi dva predsednika trebalo da definišu dugoročna strateška pitanja vezana za uslove snabdevanja gasom jer postojećem ugovoru uskoro ističe rok. Vreme kada se to dešava nije ni malo povoljno jer su cene na berzi vrtoglavo porasle i variraju od 900 do 1.200 dolara za hiljadu kubika, što otežava pregovaračku poziciju Srbije, koja ove količine sada plaća 270 dolara.

Koliko će ih ubuduće plaćati za sada je neizvesno jer, prema saznanjima “Blica”, postoje neusaglašeni stavovi Gaspromnefta i Srbijagasa, i to u pogledu primene formule za obračun cene ali i još nekih važnih stavki ugovora.

Naime, ruski Gaspromnjeft je predložio da se ide sa modelom pa principu 70 odsto TTF (referentna berza u Holandiji za celu Evropu) i 30 odsto naftne formule, i sa fiksnim stavkama oko količine. To nama nikako ne odgovara jer bi u toj situaciji za 1.000 kubika plaćali oko 715 dolara, što je tri puta više od sadašnjeg iznosa.

Naš predlog je, pak, da se ide obrnuto odnosno po principu 30 odsto TTF i 70 odsto naftna formula, po kojoj bi cena bila značajno niža, odnosno plaćali bi 1.000 kubika plavog energenta oko 480 dolara. Pri tom naša strana, traži i da ugovor bude fleksibilan i da dužina njegovog trajanja ne bude manja od 10 godina.

Da li će se naći kompromis između ove dve opcije za sada je neizvesno, ali ono što je izvesno to je da će 25. novembra predsednik Aleksandr Vučić imati izuzetno težak zadatak kako bi ispregovarao uslove koji bi Srbiji dale povoljniji položaj i status privilegovanog kupca, koji je i do sada imala. Da mu zadatak neće biti lak i sam je to juče priznao, kada je rekao šta će Srbija tražiti da bi obezbedila dugoročnu energetsku stabilnost.

- Pitanje je izuzetno komplikovano i u Moskvi ćemo raspravljati o tri stvari-ceni gas, dužini ugovora i fleksibilnosti. Cena na berzi se računa na dnevnom nivou u Holandiji i ona je danas između 965 i 942 dolara po hiljadu kubnih metara gasa, a mi ga sada plaćamo 270 dolara. Mi smo 2012. godine trošili 1,1 milijardi kubnih metara gasa, danas 2,5 a moramo da dobijemo količine gasa od preko tri milijarde. Ali moramo da imamo i fleksibilnost jer moramo da gradimo skladišta da ne bi kupili tri milijarde koje ne možemo da potrošimo.A ako ne kupimo to, moraćemo tih 600 miliona da plaćamo po tržišnoj ceni. Tu je mnogo problema - rekao je Vučić.

Naš izvor iz Nemanjine 11 tvrdi, da iako je mnogo ekonomskih karata na stolu, Srbija ipak ima politički adut u rukama koji se vezuje za naš izuzetno korektan odnos prema Moskvi.

- Pitanje gasa je geopolitičko, a ne samo ekonomsko, a Srbija je i pored velikih pritisaka od strane EU uspela da izbegne neke neprimerene mere prema Moskvi, odnosno uvođenje sankcija. Mislim da će to predsednik Putin znati da ceni i da će Vučić igrati i na tu kartu. Pripreme za ovaj susret su izuzetno ozbiljne i svaki papir koji pokazuje poštovanje preuzetih ekonomskih obaveza od strane Srbije, uključujući i dosadašnji dugoročni ugovor o snabdevanju gasom, će biti deo paketa koji će predsednik Vučić nositi u Moskvu. Pored toga, veoma je značajno, što Putin zna, da Srbija nije pokleknula pod pritiscima Brisela, koji su išli i do nivoa uslovljavanja, za promenu kursa prema Moskvi - navodi naš sagovornik.

On dodaje da upravo zbog toga postoji nada da se predsednik Vučić iz Moskve može vratiti sa povoljnim uslovima.

- Iako predstavnici Gaspromnjefta za sada traže da ugovor oko količina isporučenog gasa bude fiksni za svaku godinu, što za nas nije prihvatljivo jer bi one koje ne možemo da potrošimo, plaćali iako ih ne bi kupili i to po tržišnoj ceni, postoje indicije da će Putin predsedniku Vučiću izaći u susret oko ovog pitanja. Naša delegacija putuje u Moskvu sa predlogom da Srbija zadrži status privilegovanog kupca, što bi u ovim uslovima značilo da bi za nas bila prihvatljiva cena između 410 do 460 dolara za 1.000 kubika gasa ali i da ugovor ne bude fiksni i da važi u narednih 10 godina - kaže naš izvor.

Bajatović: Naše molbe može da odobri samo Putin

Da bi Srbija mogla da dobije tražene uslove najavio je pre nekoliko dana i Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa.

- Na razgovorima Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, koji će u Moskvi biti održani krajem novembra, Srbija može očekivati cenu gasa koja će biti povoljnija od 450 dolara za 1.000 kubnih metara. Ja sam u Moskvi izneo zahteve za dobijanje najpovoljnijh uslova, ali sam dobio odgovor da naše zahteve i molbe može da odobri samo predsednik Putin - rekao je Bajatović.