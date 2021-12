Vučević: Neće stati ništa po isteku 2022. godine, jer je kultura pokreće razvoj, ekonomiju, turizam, saradnju naroda!

Još 30 dana ostalo je do zvaničnog preuzimanja titule Evropske prestonice kulture 2022. godine, a broj na tabli ispred prostorija Fondacije ''Novi Sad – EPK 2022'' u centru Novog Sada, danas je promenio gradonačelnik Miloš Vučević. Prema njegovim rečima u okviru tog projekta biće realizovano preko 3000 događaja, a učestvovaće 4000 umetnika.

- Bliži se otvaranje novog poglavlja u knjizi o Novom Sadu koje će snažno doprineti razvoju i ostaviti neizbrisiv pečat na gradu, našoj državi i regionu. U projekat EPK su uključeni ljudi iz Novog Sada, Srbije, Evrope i sveta i spremaju nešto što zaista do sada nije viđeno, ne samo na ovim prostorima, nego i mnogo šire. Možda su druge EPK imale više novca, ali kreativnosti i smelosti sigurno nisu, a to je potvrđeno i sa dve evropske nagrade koje smo dobili prethodnih nedelja. Predstavom na Varadinskom mostu i ''Tesla lajt'' festivalom, 31. decembra, u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, biće predstavljen narativ koji nas povezuje sa najvećim naučnicima čovečanstva. Pozivam Novosađane da toga dana u 21.00 čas zajedno pređemo Varadinski most i budemo deo te fantastične priče – istakao je gradonačelnik Vučević.

Kako se moglo čuti prilikom prezentacije programa, 12. januara u centru grada biće održan Festival uličnih svirača, a 13. januara, u okviru dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru biće upriličeno 40 koncerata. Tog dana u Srpskom narodnom pozorištu biće upriličena i zvanična ceremonija dodele titule, a nakon toga, kako je rečeno, biće održan neviđen spektakl na Bulevaru Mihajla Pupina, kod zgrade Banovine. Prema rečima gradonačelnika Vučevića, i Dan Grada Novog Sada, biće obeležen 1. februara u kontekstu EPK.

- Neće stati ništa po isteku 2022. godine, jer je kultura zajednički imenitelj celokupnog razvoja, pokreće ekonomiju, turizam, saradnju među narodima u regionu, relaksira sveukupne odnose i uklanja barijere – naglasio je Miloš Vučević.

Kako je ocenio direktor Fondacije Nemanja Milenković, projekat EPK iznedrio je programske i prostorne legate kakvi se nisu dogodili u poslednjih 50 godina.

- Bez obzira na to, Evropska komisija izabrala je Novi Sad za nagradu ''Melina Merkuri'' najviše zato što smo uspeli da izgradimo most između umetnika i građana i da stvorimo kulturu zajedništva. Jedinstveni smo u Evropi po umetničkoj proslavi dve Nove godine, u kojoj su zastupljenje vizuelna i izvođačka umetnost, a spektakl otvaranja na Bulevaru Mihajla Pupina 13. januara, teško da će moći da se ponovi – zaključio je Nemanja Milenković.

Više informacija o programu proslave dve Nove godine i uručenja titule EPK dostupno je na https://docekns.rs/program/