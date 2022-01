ZEMLJOTRES U JUŽNOJ SRPSKOJ POKRAJINI: Zatresli se Prizren, Kosovska Mitrovica, Priština, ali i ovi gradovi!

Sektor za seizmologiju crnogorskog Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je potres u 22.37 časova.

M4.3 earthquake strikes 55 km W of Prizren (Kosovo)

Zemljotres se osetio Kosovskoj Mitrovici, Prištini, Nišu i Novom Pazaru, ali i u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

Jačina ovog zemljotresa u hipocentru /žarištu/ iznosila je 4,5 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od šest stepeni Merkalijeve skale.

Map of felt reports received so far following the earthquake M4.6 in Albania