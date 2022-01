Vulin: Novi Beograd će u martu, po prvi put, dobiti vatrogasnu stanicu!

Minsitar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je danas radove na izgradnji Vatrogasno-spasilačke stanice Novi Beograd koja će značajno doprineti većoj bezbednosti i sigurnosti građana ove najnaseljenije opštine u Srbiji, a koju Novobeograđani čekaju duže od 50 godina.

Ministar je nakon obilaska gradilišta naglasio da će ova stanica značajno unaprediti rad vatrogasaca i dati veliki doprinos u spasavanju ljudskih života, jer u slučajevima požara, nesreća i drugih elementarnih nepogoda oni upravo zavise od brzine reagovanja vatrogasnih službi.

„Izgradnjom ovog objekta prosečno vreme stizanja vatrogasno-spasilačkih ekipa na teritoriji opštine Novi Beograd će biti značajno smanjeno, na svega minut i po do 6, umesto 10 do 12 minuta, koliko u proseku sada treba vatrogascima da dođu iz Zemuna i to kada nema saobraćajnih gužvi. Time ćemo uspeti da spasemo veći broj ljudi i umanjimo posledice vanrednih situacija po imovinu građana“, rekao je ministar Vulin.

Dodao je da je izgradnja ove stanice, imajući u vidu naseljenost Novog Beograda, trebalo davno da se desi.

„Novobeograđani stanicu čekaju od sedamdesetih godina prošlog veka. Srbija, koju vodi predsednik Aleksandar Vučić je zemlja koja uočava probleme i rešava ih i svoja obećanja građanima ispunjava. Zahvaljujući našem ekonomskom jačanju i stabilnosti, u mogućnosti smo da reagujemo, da gradimo, da jačamo kapacitete i budemo još efikasniji u zaštiti naših građana“, istakao je ministar Vulin i dodao da će novobeogradska stanica biti otvorena u martu ove godine.

Ministar je ukazao da su u prethodne tri godine, na teritoriji Opštine Novi Beograd, pripadnici Sektora za vanredne situacije imali 1.491 intervenciju, od čega su tokom prošle godine intervenisali 534 puta.

Vatrogasna stanica na Novom Beogradu biće smeštena uz Ulicu Đorđa Stanojevića, na površini većoj od 500 metara kvadratnih.