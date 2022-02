POREDI SEBE SA HUREM: Gde je i kako danas živi druga žena Muamera Zukorlića?

Elma Elfić Zukorlić, je druga legitimna supruga pokojnog mufitije Muamera Zukorlića. Od smrti pokojnog muftije, veoma retko se oglašava, a sad je na Instagramu objavila:

„I tako kroz istoriju, imena žena vremenom su se menjala: Ajša, Hurem, Košem… Na kraju njihova imena i vreme u kojem su živele postala su nebitna. Bitno je da su bile žene koje je trebalo zaboraviti jer su bile voljene, poštovane, uticajne; čija su mišljenja vrednovana, a koje su iznad svega bile odani prijatelji svojim vladarima. Jedno im je zajedničko - pokušali su da ih izbrišu iz istorije, međutim, o njima se i dalje piše i govori u 21. veku...“, napisala je ona, a kao prilog ovoj objavi postavila je svoju sliku s lokacije Topkapi u Istanbulu, odnosno mesta gde su stolovale žene sultana. Svi nagađaju da su ove reči izazvane činjenicom da se ona ne nalazi na listi za parlamentarne izbore „Muftijin amanet - Stranka pravde i pomirenja - Usame Zukorlić“, koju je Republička izborna komisija proglasila u nedelju i koja će na izborima biti pod rednim brojem 8.

Doduše ne čudi to što je Elma Elfić Zukorlić uporedila sebe sa Hurem, jer je Muamer Zukorlić još pre šest godina istakao da je svestan da likom podseća na Sulejmana Veličanstvenog, bar na onog koga je glumac Halit Ergenč interpretirao u istoimenoj seriji.

"Mnogo ljudi mi je to reklo. Ja ne mogu imati idola, ultramonoteistička religija kojoj pripadam ne prihvata idole. Sulejman Veličanstveni je veoma značajan lik u Osmanskoj imperiji, veliki državnik, veliki osvajač, imperator, car, sultan sa mnogo dobrih osobina i verovatno s nečim što možda nije po mojim ili ma čijim drugim standardima. Ne znam šta ima u mom ili njegovom liku pa nas ljudi poistovećuju, možda je u pitanju neka sličnost u načinu na koji ga je glumac u istoimenoj seriji interpretirao," rekao je tada on.

Podsetimo, Muamer Zukorlić iznenada je preminuo počekom novembra prošle godine.

Stanovnike Srbije je uvek zanimao brak Muamera i njegove druge žene Elme, sa kojom je muftija dobio četvoro dece. Elma je jedna moderna žena koja prati trendove oblačenja, ali i poštuje tradiciju:

"Muslimanka može da prati modu sve dok ona ne urušava osnovne šerijatske principe odevanja, a to je da odeća nije prozirna i tesna. Ja volim modu, ali je ne pratim slepo. Izgradila sam svoj stil i trendove pratim isključivo u onoj meri u kojoj smatram da meni to pristaje. Šanel i Dior imaju linije koje jako volim, tim pre što odlikuju ukus moje majke, tako da sam uz ove brendove rasla i imam neke njihove komade. Ali veoma cenim i domaće dizajnere i često kupujem njihove modele. Među njima su Verica Rakočević, Suzana Perić, Igor Todorović i Sedžda Zukorlić.

Nakon prerane smrti Muamera Zukorlića, ona se hrabro držala, a evo šta je tada rekla:

"Veoma mi je teško da objasnim kako se osećam u ovim trenucima jer mislim da ne postoji adekvatna reč. Možda bi najbolji opis mog trenutnog stanja bilo to da kao da sam upala i zaronila u neki bunar tuge, gde se iz dana u dan nadam da ću dotaći tlo i da ću se negde otisnuti ka površini, međutim, nikako da dođem do tla. Što se utehe tiče, u mom životu svaka osoba ima svoje mesto.

Deca su tu kao neko ko mi pruža pozitivnu energiju i vuče me napred, ali ljubav koju osećam i koju sam osećala prema suprugu je nešto sasvim drugo. U prvim danima sam dobijala reči utehe da treba da budem jaka zbog dece, mada, iako će možda zvučati grubo, u tim trenucima nisam utehu nalazila čak ni u njima. To su, naravno, bili prvi dani, kada je bol bila previše dominantna. Poslednjih dana utehu tražim u želji da nastavim onako kako je on želeo i kako bi on želeo, ali i u nadi da u budućem periodu doprinesem ideji za koju se on borio”, rekla je za Srpski Telegraf Elma.

Ispričala je i kako je izgledao poslednji dan Muamera Zukorlića:

"Noć pre nego što će muftija preseliti bili smo u njegovoj porodičnoj kući u Orlju, selu koje je veoma voleo. Igrali smo se sa decom, tačnije sa najmlađim sinom smo igrali fudbal. Ja sam bila golman, oni su bili fudbaleri, takmičili su se i zna se ko je pobedio. Naravno, muftija jer nikada nije puštao decu da pobeđuju, iz razloga što im je i kroz to davao lekciju da se do uspeha dolazi isključivo svojim stvarnim rezultatima. Nakon toga je sa sinovima obavio namaz i isplanirali smo sutrašnji dan. On je sutradan završio prvo predavanje i popeo se u kabinet u kom je uzeo abdest i nakon toga je predao dušu stvoritelju”, ispričala je Elma, a prenosi sandzacke.rs