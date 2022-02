NA OVO SE ČEKALO 60 GODINA: Izdati lokacijski uslovi za novi most u Novom Sadu, koji je predviđen planom još 1963. godine! Evo zašto on neće biti običan i koliko će imati pilona (VIDEO)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je lokacijske uslove za izgradnju mosta u produžetku Bulevara Evrope.

Uslovi su izdati, kako se navodi u dokumentu, za “faznu izgradnju obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava”, odnosno za potrebe izrade “idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje” u skladu sa Planom generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu.

Za potrebe izdavanja lokacijskih uslova, u kratkom periodu od kraja novembra 2021. godine do početka februara 2022. godine, Koridorima Srbije izdato je više od 20 uslova javnih preduzeća, ministarstava i nadležnih institucija.

Produžetak Bulevara Evrope u pravcu juga

Planirani most preko Dunava predstavlja produžetak Bulevara Evrope u pravcu juga, a trebalo bi da povezuje primarnu uličnu mrežu Novog Sada sa Sremskom Kamenicom. Predviđeno je da ima minimalno dve saobraćajne trake po smeru za drumska vozila, minimalno dve dvosmerne biciklističke staze i minimalno dva trotoara za dvosmerno kretanje pešaka.

Predviđena dva kružna toka

Planirana trasa mosta počinje između ulica Tone Hadžića i Braće Grulović, vijaduktom dužine 0,9 kilometara koji ide do Ulice 1.300 kaplara.

Trasa predviđa i dva kružna toka, a prelazi i preko odbrambenog nasipa i pored Brodogradilišta sa istočne, te Šodroša sa zapadne strane. Odmah po usponu na desnu obalu Dunava, odnosno sremsku stranu, koridor se završava priključenjem na državni put.

Bulevar Evrope na više mesta se označava kao državni put, a navodi se i da kolovozna konstrukcija treba da zadovolji uslove teškog teretnog saobraćaja.

Podsetimo, izgradnja četvrtog mosta preko Dunava u Novom Sadu trebalo bi prema najavama nadležnih da počne u narednih mesec i po dana, a ovu informaciju potvrdio je direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić koji je izjavio da je to preduzeće pred potpisivanjem komercijalnog ugovora i početkom radova.

Podsetio je da će to biti savremeni most sa tri pilona, te da u narednih nekoliko nedelja očekuje da se završe administrativne radnje i razreše imovinsko-pravni odnosi za izgradnju mosta koji je predviđen još urbanističkim planom iz 1963. godine, a koji će finansirati Vlada Srbije.

Rasterećenje najfrekventnijih saobraćajnica

Prema rečima rukovodioca izrade Studije smart plana za Grad Novi Sad, prof. dr Vuka Bogdanovića, Novom Sadu tri mosta nisu dovoljna, ako se uzmu u obzir statistički podaci od prošle godine koji pokazuju da grad ima preko 350.000 stanovnika i oko 120.000 registrovanih vozila.

– Ovaj most će dati poseban kvalitet našem gradu. Inače, kroz Srbiju prolazi najduži deo toka Dunava od 583 km, a ovo će biti prvi most na toj dužini, koji će imati izvanrednu biciklističku infrastrukturu. Održivi razvoj saobraćaja zasnovan je na kvalitetnom biciklističkom saobraćaju, te ćemo i o tome voditi računa. Most će omogućiti rasterećenje najfrekventnijeg putnog pravca u gradu, od Mosta slobode do Železničke stanice duž Bulevara oslobođenja. Sve raskrsnice na tom potezu su pod velikim saobraćajnim pritiskom. Takođe, most će povezati državne puteve, Srem, Mačvu, Posavinu i Semberiju sa Bačkom i olakšati stanovnicima ovih regija pristup Novom Sadu – naglasio je Bogdanović za Blic, govoreći o opravdanosti i benefitima izgradnje novog mosta.

Dve saobraćajne trake u oba smera i obostrane pešačke i biciklističke staze

Planom izgradnje mosta predviđeno je da dužina glavnog puta na vijaduktu bude 1.387 metara, što je saobraćajnica u nastavku Bulevara Evrope i počinje prema urbanističkim planovima na ukrštanju bulevara sa ulicama Milutina Bojića i Teodora Pavlovića.

Novi most preko Dunava imaće 880 metara, biće širok 29,4 metra sa po dve saobraćajne trake u oba smera i obostranim pešačkim i biciklističkim stazama.

Planom je predviđeno i da vijadukt bude na visini od četvrtog do šestog sprata, što znači da neće mnogo uticati na okolne zgrade koje su manje spratnosti. Planirano je da vijadukt počne da se diže iznad nivoa terena pre kružnog toka na kojem se Bulevar Evrope ukršta sa Bulevarom patrijarha Pavla i Bulevarom cara Lazara.

Dalje most na stubovima nastavlja preko novog kružnog toka sa Heroja Pinkija i potom kod Šodroša prelazi Dunav i završava se na obilaznici u Sremskoj Kamenici.

Procena je da će izgradnja mosta koštati oko 130 miliona evra.

Gradonačelnik Miloš Vučević govoreći o izgradnji novog mosta izjavio je

-Most je urbanistički predviđen još šezdesetih godina prošlog veka i počastvovani smo što smo baš mi u mogućnosti da te davnašnje planove urabanista sprovedemo u delo. Približavamo se realizaciji ovog projekta, a razgovor o mostu više nije na nivou ideja i predlaganja, već se stvari konkretizuju. Očekujem da će u relativno kratkom periodu početi njegova izgradnja, jer su za to stvoreni uslovi. Zahvalni smo na odličnoj saradnji Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i „Koridorima Srbije“ što su nam odlični partneri na projektu od nacionalnog značaja. Takođe, izražavam veliku zahvalnost u ime Grada Novog Sada predsedniku Republike Srbije i Vladi Republike Srbije što su politički podržali ovaj most i omogućili njegovo finansiranje iz republičkog budžeta. Zato je ovaj most simbol političke stabilnosti, snažnog liderstva, dobre sinhronizacije, kao i međusobnog uvažavanja i zajedničkog rada svih aktera, bez čega ne bi bio ostvaren uspeh – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.