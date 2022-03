POHVALE ZA SRBIJU IZ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE: 'Ovo je istorijsko glasanje!'

Podsećmao, Rezolucija kojom se osuđuje ruska agresija nad Ukrajinom izglasana je danas na hitnoj sednici Ujedinjenih Nacija.

Srbija se na sednici Generalne skupštine UN pridružila osudi napada na Ukrajinu, a u tekstu se nisu pominjale sankcije.

Za je glasalo 141 država, protiv je bilo pet država, a uzdržano 35. Srbija je bila među državama koje su glasale "za".

Odmah nakon ove vesti usledile su reakcije Međunarodne zajednice. Iz ambasade Italije su se oglasili sledećom porukom:

I ambasada SAD je sa dobrodošlicom dočekala odluku Srbije:

Evo i poruke iz ambasade Velike Britanije:

Strongly welcome decision by Serbia 🇷🇸 to join over 140 states demonstrating solidarity with Ukraine 🇺🇦 today at the UN #StandWithUkraine 🇺🇦 https://t.co/QbhmssrEzv

A ambasador EU u Srbiji je poručio:

We welcome that Serbia joined 141 UN Member States in expressing solidarity with Ukraine which is the victim of a military aggression.