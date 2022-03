CRNA GORA U HAOSU! Medojević: Zbog Evrope sad platu nije primilo 58.000 zaposlenih!

Efekat programa "Evropa sad" je 36 odsto zaposlenih u Crnoj Gori koji u januaru nisu primili platu, saopštio je jedan od lidera Demokrastkog fronta i predsednik PzP-a Nebojša Medojević.

On je na konferenciji za novinare kazao da će se rat u Ukrajini odraziti na crnogorski turizam, a da će cene energenata rasti do neslućenih visina. Rešenje vidi u formiranju vlade nacionalnog jedinstva.

Medojević je kazao da je prema podacima Uprave za prihode u decembru obračunato 161.251 zarada zaposlenima.

S druge strane, u januaru su obračunate plate za 103.986 zaposlenih.

"Samo mesec dana primjene ovog opasnog programa 58 hiljada zaposlenih koji su primili platu u decembru nije primilo zarade u januaru. Šta to znači, da ti ljudi ne mogu da plate rate kredita, račune, stanarinu”, kazao je Medojević.

Napominje da je platu primilo 60 hiljada zaposlenih iz državnog budžeta. Navodi da polovina privatnih kompanija nije isplatila zarade jer nisu zaradili novac za njih.

“Ovo je mnogo veći procenat, 36 odsto zaposlenih nije primilo zaradu u januaru. To znači da će ovi građani ili ostati bez posla ili da će primati platu svakog drugog meseca”, kazao je on.

Tvrdi da se pritiskom Ministarstva finansija i ministra Milojka Spajića na privatnike država meša na tržištu rada i prekršen je princip socijalnog dijaloga. Takođe, kako smatra, došlo je je do deformacije na tržištu rada.

“Neko ko ima osam razreda osnovne škole ima samo 50 evra manju platu od nekoga ko je završio fakultet”, upozorava Medojević.

Govoreći o efektima Ukrajinske krize kazao je da će turizam osetiti največu krizu, a da će cene enrgenata rasti do nepoznatog nivoa. Smatra da Crna Gora ne treba da se meša u tuđe sukobe i da se opredeljuje, što može izazvati nestabilnost u zemlji.

Vreme je, kako kaže, da se unutrašnji konflikti ostave po strani.

Smatra da je rešenje formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Crnoj Gori koja bi obezbedila mir, sigurnost, radna mesta. "To bi bio prioritet državne politike. Da li će se to desiti? Nisam optimista zbog ogromnog nepoverenja političke elite i lidera, ali moja je dužnost je da narodu kažem istinu i da ova kriza neće kratko trajati", zaključio je on.