Vulin: Nemojte od Srbije da tražite da bude veći zaštitnik međunarodnog prava od vas koji imate silu da ga čuvate i niste ga sačuvali!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink, upitan da prokomentariše izjave pojedinih političara iz regiona i Evrope da je Srbija dugoročna i direktna pretnja po region i ideju o ulasku Kosova u NATO pakt, izjavio je:

„U istom trenutku kada govore da je u Ukrajini prekršeno međunarodno pravo oni traže da oteti deo srpske teritorije protiv volje Srbije postane članica NATO pakta. U istoj rečenici u kojoj govore o tome da se mora čuvati međunarodno pravo po cenu opstanka planete, oni otkinu Kosovo od Srbije i kažu ovo je članica NATO pakta. Srbija jedino što ima je uporište u međunarodnom pravu. 1999. godine pokušali su da ubiju Srbiju, a ubili su međunarodno pravo, međunarodno pravo je mrtvo. Ako Kosovo može da postane članica NATO pakta, uprkos Rezoluciji 1244 i uprkos Povelji NATO pakta, međunarodno pravo je mrtvo, pa onda tako i kažite, da znamo da živimo u svetu sile i siledžija i ničeg drugog. Nemojte tražiti od Srbije da bude veći zaštitnik međunarodnog prava od vas koji ga kršite, a imate moć da zaštitite međunarodno pravo, mi nemamo" - rekao je Vulin.

Istakao je da je nama na ovaj način jasno poručeno - napravićemo državu od Kosova, uvešćemo ih u NATO pakt i nemoj da biste se bunili ukoliko počnemo da proterujemo Srbe ili da rešavamo problem, kako oni misle da je problem severa KiM, jer to je članica NATO pakta.

„Naš veliki istoričar Ekmečić napisao je - srbofobija je uvek rukavac rusofobije. Kad god imate antirusku histeriju, dođete do antisrpske histerije. To je jednostavno tako. I uvek se Srbi optužuju za ono za šta nisu krivi i treba da plaćaju tuđe račune i sukobe velikih sila. I zato kad god vidim antirusku histeriju, ja znam da će početi i antisrpska histerija. Počeo je sukob na istoku Evrope. Ko će da bude kriv na Balkanu? Pa Srbi. Za šta? Zato što postoje“.

Dodao je da Srbija jeste dugoročna i direktna pretnja svakome ko misli da može da proteruje Srbe, da može da ponavlja 17. mart, da može da ponovi Oluju i Jasenovac.

„Ova Srbija, koju vodi Aleksandar Vučić, jeste pretnja svakome ko bi od Srba da napravi izbeglice i ko bi od Srbije da napravi nekakvu teritoriju, a ne državu sa svojim stavovima i ne državu sa svojom političkom i svakom drugom voljom", izjavio je ministar Vulin.

Naglasio je da je jasno da Šiptari pokušavaju da iskoriste ovo što se dešava na istoku Evrope da bi naškodili Srbiji, i ni za šta drugo. „Prvo, Kosovo nije država, čak nije država ni za sve članice NATO pakta. Drugo, Kosovo ni u skorijoj budućnosti, pa ni srednjoročno, nema nikakve šanse da izgradi bilo kakve respektabilne vojne kapacitete. Za to je potrebno vreme, ono ni zvanično nema vojsku, ali da hoće da je ima, potrebno je vreme. Vojska ne može da se kupi, inače bi Saudijska Arabija imala najmoćniju vojsku na svetu. Potrebno je vreme da se nešto postavi. Zašto onda toliko insistiraju da Šiptari uđu u NATO? Je li to važno NATO paktu? Pa nije mu važno, neće biti ništa snažniji i jači. Teritorija Kosova je okružena zemljama NATO pakta. Ne, to je direktna pretnja Srbiji oružanim sukobom. Jer ako uvedete Šiptare u NATO pakt, prvo kršite ne samo Rezoluciju 1244, već i međunarodno pravo, a u ostalom kršite i Povelju NATO pakta. Ako vi od Kosova želite da napravite zemlju članicu NATO-a, bez da ste ispunili i jedan jedini standard, a inače mapa puta za NATO je komplikovanija nego da uđete u EU, ako sve to preskočite i ubacite ih u NATO pakt, kršeći sve rezolucije i stavove Saveta bezbednosti UN, obećanja, garancije, Kumanovski sporazum, vi samo pripremate Šiptare da im date mogućnost da napadnu Srbe, da provociraju državu Srbiju do granice da država Srbija ne može da ne odgovori, a onda kažu - braćo, 5. član naše Povelje kaže da zemlja članica NATO pakta mora biti čuvana, bombardujte Srbiju. Nema drugog opravdanja ni razloga da se tako nešto radi."

Upitao je da li po tom čuvenom međunarodnom pravu može Kosovo da bude država, da li može da se otme tako što bombardujete jednu suverenu zemlju u srcu Evrope.

„Da li možete da završite 20. vek tako što ste nam pobili decu 1999. godine i sad tražite od Srbije da bude veći zaštitnik međunarodnog prava od vas koji imate silu da zaštitite međunarodno pravo ako hoćete, a vi ga kršite i kršite ga na primeru moje Srbije i onda insistirate, u toj nekoj perverznoj želji da gledate žrtvu kako prihvata agresiju na sebe i da gledate žrtvu koja neće da govori o tome da je bila žrtva. Sad treba da se pravimo da se ništa nije desilo 1999. godine i oni koji sada govore o međunarodnom pravu da ih ne podsetimo da su 1999. silovali jednu zemlju i ubili njenu decu i danas to isto rade time što priznaju Kosovo, oteto Kosovo, i time što hoće da ga uguraju u NATO pakt. Izvinite, kad slušam pojedine predstavnike međunarodne zajednice kada govore o upotrebi zabranjenog oružja, gospodo, u ovom trenutku u Srbiji ima preko 80 zagađenih mesta kasetnim bombama. One nisu pale kao kiša, nego ih je neko ispalio, vi ste ih ispalili. I kad ste već željni poštovanja međunarodnog prava, gospodo, kako se zove pilot koji je raketirao voz u Grdelici kako bi mu po međunarodnom pravu sudili zato što je pucao na voz sa civilima, ni danas ne znamo koliko ih je pobijeno u Grdelici. Ko je leteo iznad Beograda na dan kada je ubijena Milica Rakić, da tužimo, da vidimo po međunarodnom pravu da li je smeo da ubije to dete."

„Nemojte od Srbije da tražite da bude veći zaštitnik međunarodnog prava od vas koji imate silu da ga čuvate i niste ga sačuvali. Govorim to na primeru Srbije. Nemojte da gurate Kosovo u NATO pakt i tražite od mene da glasam za vas i pričam kako ste vi sjajni i kako je to genijalna ideja", rekao je ministar Vulin.