ZELENSKI SVESNO ŽRTVUJE NAROD: Oglasio se Avram Izrael!

Avram Izrael, nekadašnji načelnik Centra za obaveštavanje u vene NATO bombardovanja i Stefan Radojković, kustos Muzeja žrtava genocida istakli su da se nacizam koristi u svrhu propagande i sa ukrajinske i sa ruske strane.

- To je manir propagande, i takve šablone ponašanja smo videli još 90ih kada su se sve zaraćene strane pozivale na slike stradanja jevrejskog naroda tokom Drugog svetskog rata. Cilj je bio da se pridobije javno mnjenje, a sada i jedna i druga strana to koriste u propagandne svrhe, s tim što ruske tvrdnje o neonacistima u redovima ukrajinske vojske nisu neosnovane. Poznat je Azov bataljon, koji je ispunjen pristalicama onog što je nekada bio Stepan Bandera i njegovi saradnici nacističke Nemačke i o njima je izveštavao i Majkl Kolborn, jedan od pouzdanih novinara, koji je pratio ekstremno desničarske organizacije pirom Evrope, a posebno u istočnoj Evropi. Dokazano je da one postoje, a problem je samo što se njihovo prisustvo prenaglašava. Aktivne su i pretpostavlja se da su stacionirane u Mariopulju i zato je taj grad i opkoljen. Koliko se može verovati svim izveštajima, činjenica je da oni deluju na terenu i da su bili prisutni za vreme Majdana 2014. godine - kaže Stefan Radojković, kustos Muzeja žrtava genocida.

Avram Izrael istakao je da Jevreji dobro pamte Holokaust i dobro znaju gde se on dešavao.

- Imamo činjenicu da je u Ukrajini ubijeno milion i po Jevreja i to od strane domaćih kolaboricionista, koji su sa Nemcima sarađivali. Pre neki dan je pogođen repetitor kod memorijalnog centra gde je 34.000 Jevreja u dva dana ubijeno i niko nije to spomenuo. Možemo da kažemo da Rusija nije učestvovala u Holokaustu, ali možemo da kažemo da je generalno od i do Drugog svetskog rata Litvanija, i zemlje koje su u tom okruženju, pa posebno Ukrajina i zapadni deo su pronacistički. Takođe, ni u Rusiji Jevreji nisu živeli u nekom bogougodnom stanju, često su i u Carskoj Rusiji bili izloženi pogromima, stvaranjima da žive u ograničenim celinama, i delimično se to otvorilo posle pada Berlinskog zida i kao činjenicu imamo sada 2.500.000 ruskih Jevreja u Izraelu. Kada se to šire gleda, Jevreji na prostru šire Evrope nisu bili baš u nekoj zavidnoj situaciji. Oni su delili krivicu koja ih prati ničim opravdanu. Antisemitizam u Ukrajini nije bio stran - ističe Izrael i dodaje:

- Mislim da su to teške reči, posebno za Rusiju, da se ona kvalifikuje kao nacistička država. A znamo šta su nacisti i fašizam. Sada ne bih rekao da Jevreji posebno trpe u Ukrajini i mislim da se o njima vodi računa. Vidim i da iz Izraela ide ogromna pomoć Ukrajincima i to je jedan noramalan odgovor na ovu situaciju. Rusima, takođe, niko ne može da spočita da su nacisti. Oni su oslobodili Aušvic - ističe Avram Izrael.

Radojković je izjavu Zelenskog da Rusi napadaju Ukrajinu kao nacisti okarakterisao kao propagandnu.

- To je retorika, on je nesumnjivo deo jevrejske zajednice u Ukrajini. Ono što sam ja saznao je da neonacisti tamo zamišljaju Jevreje kao ortodoksne Jevreje, dakle stereotipno i Zelenski, koji je sekularno opredeljen, ne odaje utisak ortodoksnog pripadnika jevrejske zajednice. Neopravdano je nazivati Vladimira Putina Hitlerom, a isto je tako neopravdano reći da narod u Ukrajini treba denacifikovati, ali je isto tako činjenično da među Ukrajincima, posebno tamo sa zapada zemlje, postoje nacionalističke i neonacističke grupe, koje su antisemitske i oni su najratoborniji u suprotstavljanju intervencija ruske organizacije. Postoje razlozi zašto se evociraju te slike i zašto se koriste u međusobnom optuživanju - ističe Radojković.

Avram Izrael je istakao da je nakon Drugog svetskog rata antisemitizam promenio svoje boje i oblike.

- On ne da postoji, već se i budi. I to vidimo u svim evropskim zemljama, kojima su usta puna demokratije. Od Francuske preko Holandije i Norveške. Još su živi Jevreji koji pamte šta se sa njima desilo tokom Drugog svetskog rata na prostoru Ukrajine. Činjenica je da tamo ima naciszma i to krajnjeg desnog nacizma. Sa druge strane, vidimo da oni nikada ne zauzimaju ozbiljno mesto u Radi, njihovom parlametnu. Činjenica je i da sada u regularnoj formaciji policije imate ljude koji nose SS oznake, malo iskrivljene i da deluju pod tim nazivom i da to zna upravljačka struktura Ukrajine. Strašno mi bode oko činjenica da se žrtvuje stanovništvo koje živi u gradovima. To mi daje jednu sliku da ta vlast na čelu sa Zelenskim ne brine o svom narodu. Svaki život koji se izgubi je nenadoknadiv - ističe Izrael.

Radojković kaže da da su društvene mreže te preko kojih se širi nacizam.

- Jedan naučnik iz Vašngtona je baš objasnio kako taj novi nacizam dolazi i sa levice i sa desnice. On sada dobija druge obrise i jako je prisutan na krajnjoj levici i pokazuje se da su krajnja levica i krajnja desnica prve koristile internet za širenje svojih piluiskrivljenih informacija i da su dobijale svoje sledbenike -

- Zloupotrebe Holokausta će se koristi i dalje i mi sada svedočimo i kraju unipolarnog sveta, ali ovi termini će nastaviti da se koriste i biće sve pristuniji - ističe Radojković.

Avram Izrael je zaključio da se slaže da će ovo biti novi deo istorije i da sila boga ne moli, a pravo je ostalo po strani.

- Jedna od borbi je i stvaranje memorijalnog centra na Starom sajmištu koje je u toku i gde će svi moći da se edukuju da je 8.000 građana ovog grada stradalo u gasnim komorama gotovo u samom centru prestonice - kaže Avram Izrael.