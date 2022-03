Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je povodom novih incidenata na javnoj sednice Komisije za planove u vezi sa GUP da se time samo ljaga na Novi Sad kao Evropsku prestonicu kulture i Srpsku Atinu, ali je dobro je da se vidi ko se kako ponaša i kome je stalo do urbanizma i urbanističkih planova grada, kome je stalo da se razgovara.

GUP Novog Sada će biti usvojen

– Imate bukvalno četiri, pet, šest, evo neka bude deset ljudi koji prave cirkus već dva tri sata. Ne daju da se radi, ne daju drugim građanima da učestvuju u raspravi, da se odlučuje o njihovim prigovorima i primedbama Oni samo prave skandale, duvaju u pištaljke, polivaju vodom direktora Urbanizma, to su ljudi cirkuzanti. Vidite, da njih urbanizam uopšte ne interesuje, ekologija ni Novi Sad. Da ih interesuje Novi Sad valjda bi argumentovano učestvovali u raspravi i branili svoje prigovore i primedbe – naglasio je Vučević i dodao da ono što je skandalozno je da predstvanici pojedinih medija učestvuju u tome i to direktno.

– Šokiran sam da novinar jednog medija koji bi trebalo objektivno da informiše o svemu direktno učestvuje u svemu tome. Još jednom ponavljam GUP Novog Sada će biti usvojen, ali to ne znači da neće biti usvojeni ni jedna primedba i prigovor. Naprotiv odlučiće se na sednici šta je valjano, šta nije… Ali niko ne može da zaustavi da Novi Sad ima GUP – izjavio je Vučević na postavljanju kamena temeljca za izgradnju vrtića u Adicama.

Nasilje ne može da prođe u Novom Sadu

Prvi čovek Novog Sada se zapitao da li stvarno neko misli da će grad od 500.000 stanovnika stati, zato što njih deset pišti, urla, poliva ljude vodom.

– Apsolutna je laž da nismo imali otvoren postupak i proceduru prilikom donošenja GUP. Bilo je javnih, medijskih debata, tri javne sednice, razgovori…i onda kada dođemo da se razgovara činjenično, ekspertski, a onda se urla, vade pištaljke, bacaju dimne bombe. Ne može nasilje da prođe u Novom Sadu, sve što rade džaba rade. Njih očigledno nije sramota ni od čega, to su ljudi koji misle da su mnogo pamenti. Ne vode računa ni koliko će dece biti upisano u obdaništa, ni kako da zadržimo da budu besplatna ni kako da rešimo gužve u saobraćaju, ni kako da rešimo pakring prostor, kako da povećamo socijalna davanja, ni kako da se grad razvija ni kako da čuvamo radna mesta. Ni kako da povećamo radnicima plate, kako da nam ne odu vozači iz GSP… Šta njih briga za to, nije ih briga ni za Šodroš ni za Dunavac – nabrajao je Vučević.

Isti oni koji su palili Gradsku kuću sada se bave urbanizmom i ekologijom

Prvi čovek Novog Sada se zapitao zašto mora da se stidi kada dobije pismo roditelja poginulih iz Kontrasta da Grad ne može da omogući da iznesu svoje predloge na javnoj sednici.

– Da mora da reaguje inženjerska komora da je skandalozno to što se dešava u Novom Sadu. Jer moraju legende sporta da kažu da su razočarane što ne mogu da pričaju o Olimpijskom parku u Novom Sadu. Koliko njih čeka da na Južnom Telepu čeka da se reši pitanje podzemnih voda, koliko ljudi sa Sremske strane čeka da vidi rešenje za novi most i kada kažu nećemo ovde most. Most koji je uvrtan od 1963. godine, i neko kaže nećemo tu most, nego da most ide u Begeč ili ne znam gde – naglasio je Vučević i dodao da isti ljudi koji su palili Gradsku kuću sada se bave urbaizmom.

On je naglasio da su se i opozicine političke stranke koje ih finasiraju i podržavaju skolnile jer znaju da bi njihova podrška značila samo političke minuse.