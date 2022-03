SVEDOČENJE ŠAINOVIĆA: Olbrajtova je na srpskom rekla da će nas bombardovati, usledio je haos!

Nikola Šainović je svojevremeni ispričao kakva je bila uloga Medlin Olbrajt u NATO bombardovanju SR Jugoslavije.

- Trebalo je da jednoj vojno alijansi, naddržavi, predamo svoj suverenitet u ruke po predlogu da njihove trupe dođu na celu teritoriju i kaže: oni nose oružje po sopstvenom nalogu, mogu da liše slobode koga oni smatraju da treba, i da ga izvedu pred odgovarajuće službenike. Mi smo rekli "pa čekajte, ovo je klasična okupacija.

- Nema vlade koja to može da prihvati, mi to ne možemo da prihvatimo". Onda su oni rekli da smo mi za rat. Osudili su nas, čitavo vreme su pretili bombardovanjem, Malden Olbrajt nam je tu pretnju saopštila i na srpskom. Na kraju mi smo zadnjeg dana dali redakciju tog pregovora, dakle, izbacili smo delove koji se tiču okupacije, ubacili smo delove koji potvrđuju suverenitet i nismo sporili sve ono što piše o autonomiji, ali to smo predali zadnjeg dana. Međutim, to je stavljeno na stranu, još je razmatrano, jer se od nas tražio ultimatum “potpiši ili ne, a ako ne potpišeš sledi bombardovanje - ispričao je Nikola Šainović svojevremeno za portal Srbija Danas detalje sa pregovora u Rambujeu.