DAN SEĆANJA NA ŽRTVE NATO AGRESIJE: U kasarni Jugovićevo položeni venci!

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović položio je danas venac kraj spomen-obeležja u kasarni „Jugovićevo“ u Novom Sadu, povodom Dana sećanja na žrtve NATO agresije. On je poručio da je tih 78 dana i noći tog paklenog proleća 1999. godine potvrdilo neraskidivu vezu naše vojske i našeg naroda, da su vojnici bili odlučni da se brani svoje, iako suočeni sa daleko nadmoćnijim od sebe, i da su neustrašivo branili otadžbinu, jedinu koju svi mi imamo, i nisu je izgubili.

Ministar odbrane venac je položio u pratnji zamenika načelnika Generalštaba general-potpukovnika Petra Cvetkovića i zamenika komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO brigadnog generala Željka Bilića. Vence su položili i predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović, načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, delegacije Udruženja ratnih vojnih invalida Novog Sada, porodice poginulih, delegacije Udruženja vazduhoplovaca Vojvodine, SUBNOR-a AP Vojvodine, SUBNOR-a Grada Novog Sada, delegacija Organizacije rezervnih vojnih starešina Grada Novog Sada i Udruženja boraca organa bezbednosti i vojne policije Republike Srbije.

Ministar Stefanović je, obraćajući se okupljenima, rekao da nikada više 24. mart u našoj zemlji neće biti jedan običan dan. - Ovaj dan je 1999. godine za Srbiju postao simbol bola, a zvuk sirena za vazdušnu opasnost nešto što se duboko urezalo u duši i srcu svakoga od nas. Mislim da se svako od nas živo seća gde je bio i šta je radio te srede 24. marta kada su se prvi put oglasile sirene. Nažalost, sećamo se i onogo što je usledilo. Nekima su ta sećanja zamrznuta u bolu, jer su izgubili svoje najbliže, svoje supružnike, svoju decu, svoje roditelje, nekog bliskog, nekog koga ne mogu da prežale. Dvadeset tri godine je premalo da ta sećanja izblede. Svaki dan je večnost za bol koji je naš narod pretrpeo – rekao je ministar Stefanović. On je rekao da će proći i godine i vekovi, na naše mesto će doći naši sinovi i ćerke, unuci, njihova deca, ali to ne sme da se zaboravi.

- Nikada ne smemo da zaboravimo, jer moramo da pamtimo i bol i strah, i srušene mostove, i spaljene vozove, porodilišta, škole, porodične kuće. Pamtićemo svako ime i prezime, i svaku nevinu žrtvu, jer to su bila nečija deca, očevi i majke, prijatelji, sestre, bake i deke. To su bili ljudi kojima su život, radost, proleće, detinjstvo ili najlepše doba u kojem su uživali sa svojim najbližima prekinuti u jednom danu zauvek. To su bili i zauvek će ostati heroji Srbije. I tih 78 dana i noći tog paklenog proleća 1999. godine potvrdilo je neraskidivu vezu naše vojske i našeg naroda. Naši vojnici bili su odlučni da se brani svoje, iako suočeni sa daleko nadmoćnijim od sebe, neustrašivo su branili otadžbinu, jedinu koju svi mi imamo i nisu je izgubili. Vojska Srbije, tadašnja Vojska Jugoslavije, bila je, jeste i biće uvek ponosna što je satkana od ljudi koji svakodnevno iznova pokazuju da srce koje kuca za Srbiju ništa ne može da zaustavi – rekao je ministar Stefanović.

On je rekao da zato danas želi da u Novom Sadu pokaže posebno poštovanje prema herojima 240. samostalnog raketnog puka protivvazduhoplovne odbrane naše vojske, koji su dali svoje živote u neravnopravnoj borbi protiv NATO agresije, štiteći svoju zemlju i svoj narod.

- I naša je obaveza da odamo počast našim herojima i srpskim vazduhoplovcima, herojima sa Košara i Paštrika i svih naših jedinica. Naša je obaveza i da ne dozvolimo svetu da zaboravi, našu pobijenu decu, njihovo zaustavljeno detinjstvo, jer je to bol koji nikada i ničim ne može da se zaleči. Mete u vazdušnim napadima nisu bili samo vojni objekti, daleko od toga. Nisu bili čak ni samo infrastrukturni - mostovi, fabrike, saobraćajnice, već i škole, bolnice, gradski trgovi, medijske kuće i spomenici kulture. Civilne žrtve sramota su, koja međunarodna zajednica nosi na duši, i nikada više 24. mart neće biti jedan običan dan, ne samo za Srbiju, već i za ceo svet. To je dan koji je ne samo simbol našeg bola, već simbol nepravde. Nepravde, koja je učinjena prema našoj zemlji, i za koju se još niko ni dovoljno jasno ni dovoljno glasno nije izvinio. Porušeno je 250.000 objekata, više od hiljada kilometara pruge i puteva, 39 bolnica. Izgradili smo nove, podigli smo Srbiju po ko zna koji put u našoj istoriji iz pepela. Ali smo vrlo jasni u poruci da NATO bombardovanje jeste bio zločin i agresija nad našim narodom i to danas zahvaljujući predsedniku Vučiću smemo i možemo uzdignutog čela da podsetimo – rekao je ministar Stefanović.

Odluka o agresiji na našu zemlju, rekao je ministar Stefanović, doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. - Nije se smelo dogoditi, a dogodilo se. I zato se ne sme zaboraviti. Da bi danas bili vešti i pametniji, da bi gradili, ali i da bi znali kako da zaštitimo i sačuvamo našu Srbiju. - Srbiju, u kojoj će i deca naših stradalih heroja imati lepšu budućnost, jer to dugujemo njihovim očevima koji su položili svoj život za otadžbinu – rekao je ministar Stefanović. Ministar Stefanović, nakon komemorativnog skupa, razgovarao je sa porodicama nastradalih pripadnika 240. samostalnog raketnog diviziona protivvazduhoplovne odbrane Siniše Krstića, Saše Lauševa i Dragana Bandića.

Predsednik Pokrajinske vlade Mirović rekao je da se danas sećamo naših velikih i hrabrih heroja, koji su svoje živote dali za slobodu i čast otadžbine, kao i zločina onih koji su okupljeni pod krovom NATO pakta organizovali i počinili najstaršnije zločine na teritoriji naše zemlje. - Najveću zahvalnost dugujemo onima koji su ne pitajući za cenu, a cena su često bili njihovi životi, odmah stupili na svoju dužnost odbrane otadžbine. Mnogi od njih su položili svoje živote, a mnogi ostali ranjeni, mnogi ostali bez svoje imovine i svi zajedno dali veliku žrtvu kojoj se danas divimo. Ipak, kada govorimo o najtužnjem sećanju, o najtužnijem belegu, setimo se i beležmo žrtve koje su dali najneviniji – deca. I kada u tim preispitivanjima u sećanjima govorimo o oprostu, o zaboravu, postoji jedna stvar koju među nama često izgovaramo – sve možda možemo oprostiti, sigurno da ništa ne možemo zaboraviti, ali najnevinije dečije žrtve, kojih nije bilo malo, ne možemo ni oprostiti ni zaboraviti. Sećamo se i danas, kao i svakoga dana, žrtava iz najbesomučnije i najbezobzirnije, nepravdene i nepravne agresije na našu zemlju i sa ponosom ističemo žrtve naših heroja – rekao je Mirović.

Gradonačelnik Novog Sada Vučević rekao je da 23 godine posle zločina nad našim narodom i državom, izvrešnom od strane NATO, nikada nije jasnija i glasnija priča o tome šta smo kao narod i država pretrpeli.

- Valjda je danas svima jasno šta je prošao jedan mali narod, jedna mala država boreći se za ono pravo o kojem danas ceo svet priča i pričajući nam o nekim univerzalnim principima, o nepovredivosti granica , o ljudskim pravima i slobodima zaboravljaju da su upravo nad nama i ovde sve to pogazili. Pogazili i zalili krvlju i nevine dece i civila i naših junaka, pripadnika vojske, policije i ostalih službi bezbednosti. I zato mi ne smemo da budemo umorni od priče o NATO agresiji, zato mi nemamo pravo da ne spominjemo i ne pričamo i danas i pre svega sutra, budućim generacijama o svim junacima koji su se borili za našu otadžbinu – rekao je Vučević. Skup je započeo minutom ćutanja i odavanjem pošte svim žrtvama, a pomen poginulima tokom NATO agresije kraj spomen-obeležja u kasarni "Jugovićevo" služio je vojni sveštenik Prve brigade kopnene vojske kapetan prve klase Đorđe Stojisavljević.