MOMENTALNO PRESTANITE SA UPOTREBOM SNUS-A! Doktor upozorio na katastrofalne posledice koje izaziva ovaj DUVANSKI PROIZVOD!

Stručnjaci upozoravaju da je ponovo u opticaju "Snus" koji se koristi kao duvan za žvakanje, ali da ima efekte kao i bilo koja druga droga . Snus je vrsta duvana koja se ne puši već se pakuje u ambalažu koja podseća na kesice čaja i žvaće. Mladi sve češće žele da probaju snus, ne shvatajući da da može da ima jako štetne posledice.

- Snus je kombinacija duvana koji je napravljen tako da se gurne između vilice i obraza i onda on pušta duvanske produkte. Ono što je najveći problem, postoje zaslađeni američki proizvodi i deluje slatko ali nije, opasno je. To je jedan težak narkotik, obično se kreće sa Snusom pa onda na jače. To mu ne bude dovoljno i onda kreće na cigare - rekao je dr Borović.

- Potpuno je ista priča kao kod narkomana. Ono što je najopasnije su materije koje se nalaze tu. Dolazi do velikih oštećenja, rak, moždani udar, oštećenja lepote i do oštećenja seksualnih funkcija. Buduće majke ne razmišljaju da to može imati uticaja na bebu. Ako devojka počne sa Snusom pre puberteta, ostaće niska, imaće manje sekundarne seksualne osobine, imaće neredovne menstruane cikluse. Kod muškaraca može da se desi da "ona stvar" ne naraste i da imaju oštećene spermatozoide. Kod trudnica velika šansa postoji da dete posle ima autizam, ili leukemiju i razne bolesti - rekao je dr Borović gostujući u emisiji Puls Srbije.

