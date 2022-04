MUŠKARAC NIJE HTEO DA PUSTI TRUDNICU DA SEDNE U AUTOBUSU! Svojim potezom je mnoge šokirao, a nju nazvao LJUBAVNICOM!

Jednu umornu trudnicu je suprug osudio zbog "neprimerenog" načina na koji se ponela s muškarcem koji je odbio da joj ustupi mesto u autobusu.

U objavi na Reditu žena, koja je u osmom mesecu trudnoće, objasnila je da svakodnevno na posao ide javnim prevozom, najčešće autobusom. Često su, kaže, u to vreme sva mesta u autobusu zauzeta, ali joj ljudi obično sami prepuste svoja mesta. Nedavno je, priča, ušla i odmah ugledala prazno mesto. "Krenula sam da sednem, ali je pored sedeo muškarac u odelu, s rukom na praznom sedištu. Zamolila sam ga da makne ruku kako bih mogla da sednem, ali on je rekao da je mesto zauzeto", napisala je u objavi koju je preneo Mirror.

Kad ga je pitala kako je mesto zauzeto, on joj je rekao da odmara svoju ruku. Rekla mu je da je umorna i ponovno zamolila da pomeri ruku kako bi mogla da sedne, ali on je ponovno odbio i rekao joj da "njena trudnoća nije njegov problem."

"Tad mi je bilo već dosta, leđa su me ubijala pa sam mu jednostavno sela na ruku!" Muškarac se tada uplašio i pokušao brzo da pomeri ruku, vičući na nju da je nepristojna.

"Krenula sam da se svađam s njim, ali onda je on odustao i komentarisao da mi je postupak neprimeren i bez poštovanja. Svi su gledali u mene, ali ja sam samo sedela i pomalo osećala sram", objasnila je.

Kada je stigla kući, ispričala je svom suprugu šta se dogodilo, a on joj je rekao da se "doista ponela neprimereno".

"Kaže mi da sam se pogrešila i da je to bilo potpuno neprikladno, uprkos tome što sam rekla da sam umorna od stajanja i da stvarno moram da sednem", zaključila je. Korisnici Redita brzo su je uverili da uopše nije pogrešila i mnogima je to bilo prilično smešno, a jedna je osoba rekla: "Ne mogu da verujem da si ukrala mesto njegovoj jedinoj ljubavnici!" "Nisam trudna i učinila bih isto. Šta, dovraga on misli; da može uskratiti osobi mesto za koje je platila?", dodala je druga korisnica.