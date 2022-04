Vučević: Srbija pred velikim izazovima! Mir se lako gubi, a mnogo teško vraća!

Stabilnost nije krilatica, već suština svakog napretka

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS izjavio da je postizborna atmosfera pokazala da ono što je pre izbora bio nemoguće, sada moguć.

Posle izbora moguće da zarad vlasti levica i desnica nemaju nikakve ideje

Ističe da sada zajedno mogu oni koji su za NATO, i oni koji su protiv da se zarad vlasti udružuju za one kojima se u Srebrenici desio genocid i oni koje nazivaju izdanicima sve koji tako misle.

Vučević je gostujući na televiziju Hepi da ako trebe da preuzmu negde gradsku vlast, očas posla će zaboraviti sve i napraviti dogovor.

Dešavaju se neke stvari koje su pre izbora bile potpuno nemoguće, sada deluju moguće. Trenutno je na delu i izborni inženjering, kako bi se na ponovljenim glasovima stranka Borisa Tadića uvela u u gradski parlament. Koliko sam informisan trebalo bi da budu ponavljani na pet biračkih mesta, onda je takav scenario moguć samo u političkoj teoriji.Vrlo je teško da takva stvar mora da se desi, ali to bi bilo izigravanje izborne volje građana da svojim biračima kažete nemojte da glasate za mene, glasajte za ove druge – objašnjava Vučević.

Predstavljaju nas kao gubitnike iako imamo ubedljivu većinu

On napominje da su posle ovakvog postizbornog ponašanja tih stranaka, građani su sada uvereni na šta su sve spremni zarad dolaska na vlast.

Upravo je to bio jedan od razloga zašto sam predlagao da na jesen i do kraja godine imamo vanredne parlametarne izbore. Upravo da bi se takva situacija isterala na čistac, kristalizovala. Iako SNS u parlamentu ima ubedljivu većinu ima ogromnu većinu, da smo gubitnici, a pobednici oni koji su osvojili 4,5 8, 11, 13, odsto... Kažu da je početak promena, da je taj talas krenuo. Ne razumem takve histerične reakcije, te je moj predlog za izbore to i pokazao ko će nastaviti da pobeđuje, a ko će da gubi – naglasio je Vučević i dodao da to ne znači da SNS neće vršiti analizu svojih rezultata i pokušati da izvuče pouke.

On takođe ističe da nije iznenađen da je predsednik Vučić rekao da nije za to, i da to verovatno nije dobro za državu jer bi smo imali vladu u tehničkom mandatu od četiri-pet meseci i da to nije dobro, a na naročito u ovom geopolitičkom previranju vezano za međunarodne odnose i ukrajinsku krizu.

Vučević kaže da ih je možda nekih glasova koštalo i to što u ni jednom trenutku tokom kampanje nisu nikog optuživali, za razliku od njih koji nisu birali ni reči ni sredstva.

Napadi na SNS i predsednika Vučića i njegove porodice potpuno relativizovani i ne nailaze na osudu

SNS je jedina i mogla da priča o rezultatima jer ih ima. Kako radi sada je pitanje da li je politički isplativo da nemate kritiku i da ne opominjete birače kako radi vaša politička konkurencija. Ponosan sam što SNS vodi jednu državničku politiku, da je naš kandidat Aleksandar Vučić vodio takvu kampanju. Nismo rekli ni jednu ružnu reč, nismo imali ni jedan plakat, spot protiv konkurenata, a s druge strane strane bili smo izloženi besomučnim i verbalnim i fizičkim napadima. Ono što je opasno je da to postaje svakodnevica da se napadaju prostorije SNS, da se baca farba na bilborde i to je prihvatljiva, napad na predsedinika Vučića i porodicu takođe. A ne daj bože da se njima nešto deci, a nikom se ništa ne dešava, kakva bi to kuknjava bila – kaže Vučević i dodaje da upravo neko pokušava da izazove incidente kako bi se izazvao haos, a oni ispali žrtve.

Mnogo su mi gori oni što ćute, od koji upućuju pretnje

Vučević se odgovarajući na pitanje o pretnjama njemu i njegovoj porodici da ga od pretnji mnogo više zabrinuo taj zid ćutanja.

Ćute oni koji su nosioci nekih pozicija u društvu. To je mali deo onog što preživaljava predsednik Vučić i njegova porodica. Neprijatno jeste,ali to je deo kada se baviti javnim poslom. Nije ni čudo što se se takve pretnje šalju jer bilo je poruka u kampanji da Srbiji treba da se desi Majdan.

Predsednik Vučić, ističe Vučević odneo istoorijsku pobedu, a da mu niko od političkih protivnika nije čestitao, a da je to uradio i ceo region i svet.

To je zaista neprimereno, koji su svi zajedno dobili duplo manje od njega, ukupno 800.000 glasova. Nisu rekli ne volimo te , ne slažemo se, ali svaka čast na pobedi.

O izborima u Mađarskoj – intimno sam priželjkivao pobedu Fidesa i Orbana

Potpredsednik SNS je komentarišući rezultate izbora u Mađarskoj i pobedu Viktora Orbana rekao da je intimno i emotivno navijao za Orbana.

Skoro pola veka živim u Novom Sadu, mogu da konstatujem da srpsko-mađarski odnosi nikada nisu bili bolji i da su na tome mnogo doprineli Orban i Vučić ali i Ištvan Pastor koji je bio važna karika. Nadam se da ćemo te odnose čuvati, i za Beograd je dobro da će u Mađarskoj biti ista vlada .

Put Srbije ka Zapadu i EU treba da ide preko Budimpešte, a ne Zagreba i Ljubljane

Vučević je mišljenja da put Srbije ka EU treba da ide preko Mađarske, a ne Hrvatske i Slovenije.

Dosta smo imali, rekao bih viševekovnu zabludu da put ka Zapadu vodi preko Zagreba i Ljubljane. I to nam se obilo svaki put o glavu. Svaki put smo mi platili cenu i izvukli deblji kraj. Ali čini se da Zapad hoće političare koji su bukvalno administrativni radnici koji nemaju stav – i kada je dobar i kada nije. Tokom kampanje čini mi se da identična kampanja napada i protiv Orbana i protiv Vučića . Slične tehnologije napada. A na delu je matrica hoćemo jake institucije, a šta to znači bez jakih lidera. Ljudi daju smisao svemu. Mi hoćemo jake lidere koji hoće snažne institucije, a kada god se pojavi snažan lider brzo se gleda da mu se slome krila. Da mu se fabrikuje neka afera, da se predstavi kao remetilački faktor.

Odlaskom Angele Merkel stvorio se vakum, nema pozicije lidera u Evropi

Analizirajući političku evropsku scenu da je odlaskom Angele Merkel deficit velikih lidera u Evropi.

Tu se vidi jedan vakum. Makron ima ambicije da da postane jedan evropski lider i da Francuska ima jednu jaču ulogu. Kada govorimo o geopolitičkoj situaciji u svetu ne treba zaboraviti i pitanje Kine i Tajvana – mišljenja je Vučević.

Govoreći o svemu čime se Srbija susretala u poslednjih deset godina, od poplava, finansijske konsolidacije zatim virusa, konstatnih pritisaka zbog KIM a sada i prtisaka zbog neuvođenja sankcijaRusiji, Srbija je uspela da ostvari ogroman ekonomski napredak, poltika koja jača poziciju naše zemlje.

Svedoci smo da Ukrajinska kriza dovela do toga da su sukobljene strane sve udaljenija od nekog političkog dogovora, uz otvorene pretnju da se ratni konflikt prenese i na druge zemlje. Sve to mora sve da nas zabrine. Kada imate državu kao što je Srbija sa otvorenim pitanjem oko teritorije, kada imate region koji je prilično turbulentan. Balkan je i dalje trusno područje, imamo pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma i ukidanja RS, Jako je licemrne da su neke granice promljljive, a neke ne – naglasio je Vučević.

Stav opozicije po pitanju KIM jako neodgovoran

On kaže da je stav opozicije u Srbije po pitanju KIM jako neodgovoran, i to u periodu kada nam iz regiona konstantno šalju otrovne strelice prema Srbiji.

Građani moraju da razumeju da smo trenutno pod ogromnim pritiscima, ucenama. To nisu ni malo diplomatski i učtivi razgovori. Užasno nam je teška pozicija da ne ugrozimo investicije, ekonomski napredak, potencijal za rast plata i penzija. Da nastavimo da jačamo vojsku i odbrambeni sistem, a da se s druge strane ne ogrešimo o države koje su bile korektni prema nama, da ne prekidamo planirana prijateljstava. I da čuvamo energetsku bezbednost. Mnogo je teško da se izbalansira, da sedimo na našoj stolici. Srbija je na svojom stolici i svi hoće da joj slome noge.

Vučević podseća, da smo u 20 veku imali težak period stradanja našeg naroda, gubitak teritorija, ekonomske sankcije, a zatim revolucijom i pljačkaškom privatizacijom sve pod plaštom demokratizacije.

Nekad mi se čini da je pravo je čudo gde smo danas s obzirom šta smo sve preživeli. Danas je neuporedivo bolje nego što je bilo . To ne znači da živimo onako kako želimo, da živimo u utopijama. Moramo još mnogo toga da radimo, ali bolje od onog što smo imali pre 15,20 i 30 godina.

Nekima se sve podrazumeva, pruge radna mesta... mir, stabilnost. Za to se ne podrazumeva, za to se bori

Ali čini se da je ljudima sve postalo nešto se podrazumeva, brza pruga, putevi, fabrike, investicije, više radnih mesta, bolnice, škole.

Mir i stabilnost, podrazumeva se. Ali to se ne podrazumeva, za to se bori. Mi to kada se setimo na bolja vremena, olako tome pristupamo i počinje da vlada mišljenje da se sve podrazumeva. Ne daj bože da nam se nešto loše desi, da nas ne opomene opet sud istorije pa da vidimo da se to ne podrazumeva, nego mora da se čuva i brani – mišljenja je Vučević i dodaje da Srbija treba da čuva mir, gradi najbolje moguće odnose u regionu, da relaksira odnose sa svim susedima, razvija projekat Otvoreni Balkan, da nastavi evropski put i sačuva dobre odnose sa tradicionalnim prijatelja i da sačuva energetsku stabilnost. I gradi najbolje moguće odnose sa Amerikom.

Pred Vučićem ogroman teret, ne bih voleo da sam mu u koži. Čekaju da se saplete, kako bi mogli da ga šutnu

Vučević ističe da je ogroman teret na predsedniku Vučiću i zaista mu ne bi bio u koži.

Koliko je na ponos taj njegov broj glasova koji je dobio, a s druge strane jedno teško breme. S druge strane velika odgovornost da odluke koje treba da se donesu u interesu građana i Srbije. Čekaju da se saplete kako bi mogli da ga šutnu, ali ne kažu šta treba da radi i šta je rešenje. Po pitanju KIM nemate ni jedno rešenje, osim ovih fanatika i jednih i drugih, od da vratimo u Prizren do priznanja. Ili krilatica sveobuhvatno pomirenje. To su te lake parole, ništa niste rekli, niste se obavezali , nikom ste niste zamerili. To nije politika, to je licemerje. Oni to sada priželjkuju kako bi mogli da ga slome.

Osvrćući se na brzu prugu kaže da je do sada 120.000 ljudi već vozilo brzim vozom.

Neverovatno. Revolucija , to je potpuno druga Srbija. Ne mogu da opiše štab to suštinski znači. Ali tek ćemo po proteku vremena videti efekti, šta znači neka nova Srbija – zaključuje.