TEŠKE NESREĆE NAŠIH POLITIČARA: Rasim nije jedini! Jočić ostao NEPOKRETAN, Milićevića umalo pojas presekao, Slavica polomila ključnu kost!

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije i bivši potpredsednik Vlade Srbije Rasim Lajić imao je jutros oko 9 sati tešku saobraćajnu nesreću koja se dogodila na auto-putu Beograd-Niš kod Ražnja. U nesreći je poginuo Ljajićev saradnik i partijski funkcioner, direktor javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze Branko Gogić.

Političari su kao i drugi ljudi - niti su supermeni, niti otporni na povrede. Primera za tako nešto ima nebrojeno, a poslednji u nizu, pre jutrošnje nesreće Rasima Ljajića, bio je slučaj ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darije Kisić Tepavčević koja je pre tri dana slomila ruku. Srećom, njena povreda nije teška, ali nažalost tokom godina bilo je primera da su političari, najčešće u saobraćajnim nesrećama, pretrpeli ozbiljne povrede.

Najteži slučaj

Jedan od najtežih je slučaj Dragana Jočića, funkcionera DSS i u to vreme ministra policije. On je doživeo 25. janura 2008. godine tešku saobraćajnu nesreću. Do udesa je došlo na autoputu Beograd-Niš kod Velike Plane kada je službeno vozilo "mercedes benz", tip M 500 L udasrilo u psa, izgubilo kontrolu, sletelo s puta i prevrnulo se više puta. Ministar Jočić je zadobio teške povrede. Slomljen mu je peti vratni pršljen zbog čega je ostao nepokretan, a imao je i prelom karlice, ključne kosti i rebara koja su povredila pluća.

Pocepan trbušni mišić, izvađena slezina...

Đorde Milićević, šef poslaničke grupe SPS, je 2. novembra 2018. imao tešku saobraćajnu nesreću kada je auto marke "škoda oktavia" u blizini Valjeva sleteo sa puta i zakucao se u betonski zid. Milićević je bio na suvozačevom sedišu, a od siline udarca pojas kojim je bio vezan ga je skoro presekao na pola. Desna strana trbušnog mišića mu je tom prilikom potpuno pocepana, zadobio je povrede tankog i debelog creva, a izvađena mu je i slezina.

Udes u Grdeličkoj klisuri

Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja i potpredsednica SPS, povređena je u udesu koji se 2. marta 2017. godine dogodio kod Grdeličke klisure. Ona je zadobila prelom ključne kosti i povredu ramena. U udesu su učestvovala dva teretna vozila i jedno putničko vozilo, a kao mogući uzrok nesreće navedeno je da je došlo do pucanja gume na automobilu u kome se nalazila ministarka.

Ledenica u glavu

Aleksandar Antić, funkcioner SPS i u to vreme ministar energetike, je 4. decembra 2014. godine samo pukom srećom ostao živ. Njemu je u Majdanpeku, dok je davao izjavu novinarima u vezi sa naporima koje ekipe Elektromreža Srbije ulažu kako bi osposobile dalekovode i ovaj grad dobio struju, na glavu pala ogromna ledenica. Srečom, ministar je imao šlem na glavi i prošao je samo sa mnjim hematomom. Da nije imao šlem sigurno bi na mestu ostao mrtav.